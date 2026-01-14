Doživotí a detence. Soud potvrdil muži trest za vraždu otce a malého syna

Autor: ,
  11:39aktualizováno  12:16
Muž, který předloni v prosinci zavraždil svého otce a pětiletého syna a vážně zranil svou matku, si odpyká doživotní trest. Pravomocně mu ho potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Obžalovaný se k činu přiznal, hájí se tím, že byl ve stavu změněného vědomí. Znalci to však vyloučili. Součástí trestu je i uložení zabezpečovací detence. Proti rozsudku lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Tragédie se stala v rekreační chatě na Teplicku na konci prosince 2024 poté, co matka obžalovaného vyzvala, aby nekouřil vevnitř a šel ven. Muž jí podle rozsudku nejprve hodil do obličeje pepř, pak vzal z kuchyňské linky nůž a zasadil matce nejméně 18 ran.

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce, malého synka a těžce zranil svou matku, v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2025)
Muž obžalovaný z dvojnásobné vraždy a pokusu o třetí vraždu u Vrchního soudu v Praze (14. ledna 2026)
Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce, malého synka a těžce zranil svou matku, míří do jednací síně Krajského soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2025)
Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého pětiletého syna, otce a málem také svoji matku, při hlavním líčení u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2025)
15 fotografií

Manželce na pomoc přiběhl její muž, syn zaútočil i na něj. Zasadil mu nejméně 30 ran. S kuchyňským nožem se pak útočník obrátil na nezletilého. Žena útok přežila, muž a chlapec zemřeli na místě.

Vraždy v rodině na Teplicku. Oběťmi dítě a otec podezřelého, matka zraněná

Muž u ústeckého krajského soudu řekl, že se cítil být ohrožený na životě. Mluvil o tom, že na místě činu byli zednáři či policisté cizí státní příslušnosti. Tvrdil také, že působí ve vojenské rozvědce, má kontakty na ruského prezidenta, ovládá telepatii. Podle znalce - psychiatra ale taková prohlášení mohou být účelová.

Před činem moje duše opouštěla tělo, hájí muž vraždu otce a pětiletého syna

Dnes muž soud požádal o umístění do detence. Mluvil o energiích, otevření třetího oka, o reinkarnaci nebo o tom, že duše zavražděných žijí v něm. Zároveň uvedl, že činu lituje.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Zabil jsem a zranil jsem lidi, kteří mi byli nejdražší,“ řekl soudu obžalovaný. Zároveň uvedl, že bez prášků má halucinace a často myslí na sebevraždu. Jeho jméno nelze zveřejnit kvůli ochraně obětí trestných činů.

Znalci u krajského soudu řekli, že obžalovaný netrpí duševní nemocí, má poruchu osobnosti, která vede k úzkostem. Podle psycholožky jedná pod vlivem emocí, má za sebou trestní minulost a nelze vyloučit, že něco obdobného by na svobodě v budoucnu spáchal znovu. Muž byl podle znalců dlouhodobě frustrován sociálním selháváním, nedařilo se mu jak v práci, tak v partnerských vztazích.

Zabezpečovací detence je ochranné opatření. Pokud by obžalovaný byl v budoucnu podmíněně propuštěn, což je možné i v případě doživotně odsouzených, byl by převeden do zvláštně střeženého ústavu pod dohledem vězeňské služby. Pozůstalým a matce má muž podle verdiktu nahradit přes čtyři miliony korun, zdravotní pojišťovně pak více než 200 tisíc korun.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Mohutné sloupy i jemné opony. Mrazy na severu Čech vykouzlily ledopády

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a...

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a proměňují se v jedinečnou podívanou. Pod ledovou krustu se zčásti schoval třeba vodopád na říčce Chomutovka v Krušných...

OBRAZEM: „Umělý“ vrak či krasavec sumec. Podívejte se pod hladinu jezera Most

Pod hladinou jezera Most.

Jezero Most. Zatopený hnědouhelný lom často přezdívaný severočeské moře je stále oblíbenější rekreační oblastí, kterou si okamžitě zamilovali také potápěči. Pod zdejší hladinu je láká především...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu

Říční ledoborec rozrušuje ledovou celinu, aby mohl být provozován děčínský...

Zcela mimořádnou událost mohou v pátek sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v Ústeckém kraji, kde speciální plavidlo rozrušuje ledovou celinu. Její tloušťka zde dosahuje osmi až deseti...

Doživotí a detence. Soud potvrdil muži trest za vraždu otce a malého syna

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Muž, který předloni v prosinci zavraždil svého otce a pětiletého syna a vážně zranil svou matku, si odpyká doživotní trest. Pravomocně mu ho potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Obžalovaný se k...

14. ledna 2026  11:39,  aktualizováno  12:16

Schichtovu budovu zdobí obří malba. Zakrývá stopy po nedokončené demolici

Na administrativní budově bývalých Schichtových závodů v Ústí nad Labem na...

Na administrativní budově bývalých Schichtových závodů v Ústí nad Labem na Střekově, později známých jako Setuza, se objevila nová velkoformátová grafika. Vznikla na čerstvě opravené omítce v místě,...

14. ledna 2026  9:08

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

13. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  21:35

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

13. ledna 2026  20:48

Stáhni sběrač, jinak zemřeš. Počítačová hra si utahuje z potíží vlaků v Roudnici

V počítačové hře musí hráč stáhnout sběrač, jinak přijde o jeden ze svých...

Terčem frustrace, kritiky i internetových vtipů se v posledních měsících stala Roudnice nad Labem. Konkrétně takzvané hákovnice, bezpečnostní prvky instalované na železniční trati z Prahy do Děčína,...

13. ledna 2026  14:12

Legenda Hübl zůstává trenérem Pirátů. Zachraňovat je s ním budou Grof a Lobo

Viktor Hübl.

Hokejový Chomutov budou v první lize zachraňovat tři rovnocenní trenéři. Po rezignaci Martina Pešouta tým v úterý přebrali Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl jako výkonný manažer Pirátů....

13. ledna 2026  11:26

Uzavírka D8 před hranicemi s Německem skončila, D7 u Žatce blokoval kamion

Počasí značně komplikuje dopravu v Ústeckém kraji. (13. ledna 2026)

Dopravní nehody komplikují v úterý cestování v Ústeckém kraji. U průmyslové zóny Triangle na Lounsku omezila ráno provoz na D7 havárie kamionu, dálnice už je nyní průjezdná. Také dálnice D8 ve směru...

13. ledna 2026  8:41,  aktualizováno  11:20

Trenérský záskok Hübl: Soutěže bych nezavíral, ztratí kvalitu. Baráž bych zrušil

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

V budoucnu si možná hokejová legenda Viktor Hübl stoupne na střídačku jako hlavní trenér, teď si poprvé vyzkoušel, jak by se v takové roli cítil. Když Martin Pešout v neděli rezignoval na funkci...

13. ledna 2026  9:16

Forza FK Teplice! Severočeši mají fanklub v Itálii, tifosi dorazí na hit se Spartou

Dva ze tří zakladatelů italského fanklubu FK Teplice.

Když si Čech zamiluje italský fotbalový klub, to nepřekvapí. Ale když Ital fandí českému? Navíc, bez urážky, provinčnímu? A dokonce když je jich víc? FK Teplice se pyšní novým fanklubem v alpském...

13. ledna 2026  8:38

OBRAZEM: Mohutné sloupy i jemné opony. Mrazy na severu Čech vykouzlily ledopády

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a...

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a proměňují se v jedinečnou podívanou. Pod ledovou krustu se zčásti schoval třeba vodopád na říčce Chomutovka v Krušných...

13. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Pešout po rezignaci: Zrušte sestup v první lize, dá se tím příklad extralize

22. 4. 2024. Druhá hokejová liga, finále play off, Piráti Chomutov - AZ...

Sestupy? Zrušit! V první lize i v extralize. Hokejoví Piráti z Chomutova se namočili do záchranářských vod a apel trenéra Martina Pešouta, který v neděli rezignoval, na změnu v českých soutěžích tím...

12. ledna 2026  19:01

Klidový režim v MHD. Ticho je zatím spíše ráno, chybí jasné upozornění

Ilustrační snímek

Žádné hlasité telefonování, žádná hudba z reproduktorů mobilních telefonů, žádné křičení přes celý vůz. Taková je představa klidového režimu, který Ústecký kraj zavedl od poloviny prosince loňského...

12. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.