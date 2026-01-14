Tragédie se stala v rekreační chatě na Teplicku na konci prosince 2024 poté, co matka obžalovaného vyzvala, aby nekouřil vevnitř a šel ven. Muž jí podle rozsudku nejprve hodil do obličeje pepř, pak vzal z kuchyňské linky nůž a zasadil matce nejméně 18 ran.
Manželce na pomoc přiběhl její muž, syn zaútočil i na něj. Zasadil mu nejméně 30 ran. S kuchyňským nožem se pak útočník obrátil na nezletilého. Žena útok přežila, muž a chlapec zemřeli na místě.
Vraždy v rodině na Teplicku. Oběťmi dítě a otec podezřelého, matka zraněná
Muž u ústeckého krajského soudu řekl, že se cítil být ohrožený na životě. Mluvil o tom, že na místě činu byli zednáři či policisté cizí státní příslušnosti. Tvrdil také, že působí ve vojenské rozvědce, má kontakty na ruského prezidenta, ovládá telepatii. Podle znalce - psychiatra ale taková prohlášení mohou být účelová.
Před činem moje duše opouštěla tělo, hájí muž vraždu otce a pětiletého syna
Dnes muž soud požádal o umístění do detence. Mluvil o energiích, otevření třetího oka, o reinkarnaci nebo o tom, že duše zavražděných žijí v něm. Zároveň uvedl, že činu lituje.
„Zabil jsem a zranil jsem lidi, kteří mi byli nejdražší,“ řekl soudu obžalovaný. Zároveň uvedl, že bez prášků má halucinace a často myslí na sebevraždu. Jeho jméno nelze zveřejnit kvůli ochraně obětí trestných činů.
Znalci u krajského soudu řekli, že obžalovaný netrpí duševní nemocí, má poruchu osobnosti, která vede k úzkostem. Podle psycholožky jedná pod vlivem emocí, má za sebou trestní minulost a nelze vyloučit, že něco obdobného by na svobodě v budoucnu spáchal znovu. Muž byl podle znalců dlouhodobě frustrován sociálním selháváním, nedařilo se mu jak v práci, tak v partnerských vztazích.
Zabezpečovací detence je ochranné opatření. Pokud by obžalovaný byl v budoucnu podmíněně propuštěn, což je možné i v případě doživotně odsouzených, byl by převeden do zvláštně střeženého ústavu pod dohledem vězeňské služby. Pozůstalým a matce má muž podle verdiktu nahradit přes čtyři miliony korun, zdravotní pojišťovně pak více než 200 tisíc korun.