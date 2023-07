Když pivo čepuje starosta. Dolní Poustevna je Vesnicí roku i díky soudržnosti

Po vystoupení z auta stačí udělat pár kroků, položit první otázku a člověk hned poslouchá superlativy. „Život se tu v poslední době hodně zlepšil,“ říká paní Hana Skřápková, která je v důchodovém věku a v Dolní Poustevně žije od dětství. Rázem začne vyprávět a z toho je patrné třeba to, že ve městě funguje kultura. „Ráda chodím na akce města,“ podotýká seniorka.

Stejně mluví i další pán. Miroslav Lebeda opodál opravuje osobní auta. „Město se za poslední roky posunulo ve všech směrech včetně společenského, jde kupředu i vzhledově. Rád tady navštěvuju sportovní halu, hraju fotbal,“ vyzdvihuje Dolní Poustevnu rodák. Takže vedle kultury můžeme na seznam toho fungujícího připsat během chvíle i sportovní vyžití.

Nadšenci tady najdou fotbalové hřiště, tři antukové kurty na tenis, hřiště na inline hokej, beachvolejbalové kurty i sportovní halu včetně fitness a ubytování.

A také střelnici, pod kterou je podepsané velké jméno. „Pomáhal nám ji stavět olympijský vítěz v trapu David Kostelecký. Splňuje všechny soutěžní podmínky. Něco podobného mají jen velká města,“ líčí pyšně starosta Dolní Poustevny Robert Holec (Město mého života). Areál je otevřený také veřejnosti, dají se tam pořádat například firemní večírky nebo teambuildingy.

Ano, Dolní Poustevna na Děčínsku se mění k lepšímu. A má na to štempl. Město s necelými osmnácti sty obyvateli právě získalo titul Vesnice roku Ústeckého kraje 2023. A k tomu finanční bonus půl milionu korun.

Díky čemu? Porota ocenila pestrost místního žití nebo třeba soudržnost. Sama se o tom mohla přesvědčit, když v den jejího příjezdu mnoho místních nešlo do práce a místo toho připravili občerstvení pro komisi. „A to nešlo o žádnou domluvenou akci, všichni se na to vrhli úplně dobrovolně, spontánně,“ říká Holec.

Město ve Šluknovském výběžku Holec vede od dubna 2016. Do funkce nastoupil, když mu bylo pouhých 25 let. Své nápady a entuziasmus chce využít ve prospěch města, o čemž nejlépe vypovídá aktuálně rozjetých 37 dotačních projektů. Město přitom hospodaří s ročním rozpočtem 30 milionů korun.

Označení město není špatně, byť soutěž je o vesnicích. Podmínky to dovolují. Stanovují, že přihlásit se mohou obce vesnického charakteru včetně těch se statutem města nebo městyse do 7 500 obyvatel.

Dolní Poustevna v soutěži již dvakrát bodovala. V roce 2018 dostala v krajském kole Bílou stuhu za činnost mládeže (v republikovém kole skončila druhá) a loni obdržela Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Za posledních pět let vedení města rozděleného na pět částí (Dolní Poustevnu, Horní Poustevnu, Karlín, Marketu a Novu Vísku) i díky dotacím investovalo do zeleně více než 16 milionů korun.

Město se pyšní dvěma parky, kdy v jednom z nich se konají společenské akce včetně koncertů. Prostranství dokážou místní naplnit do posledního volného místa a atmosféra bývá úžasná. Kdo tam tak může přijet koncertovat, řekne si možná někdo. Ale tady v předchozích letech vystoupil zpěvák Marek Ztracený či kapely Mirai a Wohnout. A podle některých místních tu dokonce kdysi proběhl vůbec první koncert kapely Kabát. To je ta fungující kultura.

Musíme řešit zdravotnictví

Dolní Poustevna se může pochlubit minimální nezaměstnaností, která je pod dvěma procenty. Řada místních obyvatel dojíždí za prací do sousedního Německa. A naopak němečtí zákazníci a turisté tvoří početnou klientelu například v místních restauracích.

Další pýcha? Tak třeba novogotický kostel svatého Michaela archanděla. Po zdolání točitých schodů do věže se zájemcům otevře úžasná vyhlídka na celé město.

Za zmínku stojí rovněž moderní hasičárna, která je naproti sportovnímu areálu. Podařilo se ji opravit díky přeshraniční spolupráci a dotacím. „Dvacet milionů korun stálo vybavení a jedenáct milionů korun pak oprava budovy,“ vypočítává starosta, jenž například na společenských akcích klidně čepuje pivo ve stánku.

Samozřejmě však není všechno zalité sluncem. Dolní Poustevnu, stejně jako další města ve Výběžku, trápí třeba dostupnost zdravotní péče. „V roce 2019 jsme s tehdejším ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem podepsali memorandum o přeshraniční zdravotní spolupráci. V Sebnitzu je plně vybavená nemocnice na evropské úrovni,“ zdůrazňuje Holec. Bohužel spolupráci se nepodařilo dotáhnout do zdárného konce, po nástupu covidové pandemie a konci Vojtěcha v úřadu se nyní jednání rozjíždí nanovo.

Dalším společným „výběžkovým“ trablem je podstav u policie.

Cyklostezky propojí s Německem

A co chybí místním? Zmíněná Hana Skřápková by ráda koupaliště. „Uvítala bych ho tady, abychom se nemuseli jezdit koupat za hranice,“ říká.

Starosta však namítá, že vybudovat bazén je velmi nákladné, ovšem ještě mnohem ekonomicky náročnější je udržovat jej.

„V projektu ale zatím máme cyklostezky, které nás mají propojit s okolními městy a následně také s městy za hranicemi, díky nimž se napojíme i na Labskou stezku,“ vyzdvihuje Holec.

„Chystáme i obnovu rybníků a trailové tratě v lese, kdy kopec Gerstenberg je přepůlen hranicí s Německem. Pětadvacet kilometrů tratí bude na české straně a osmnáct na německé,“ doplňuje. Podle jeho propočtů půjde o projekty dohromady za více než 110 milionů korun.

Jestli se Dolní Poustevně povede uspět i v celostátním kole soutěže, bude jasné v polovině září při vyhlašování výsledků v Luhačovicích.