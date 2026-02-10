Nelegální, musí pryč. Úřad nařídil odstranit větrnou elektrárnu poblíž domů

Miroslava Strnadová
Větrná elektrárna, která stojí v Doksanech na Litoměřicku jen pár desítek metrů od domů, je černou stavbou. Krajský stavební úřad v Ústí nad Labem potvrdil, že třicetimetrový stožár vznikl bez potřebných povolení a v rozporu se zákonem. Zatímco úředníci zahájí kroky k odstranění stavby, investor se chce radit se svými advokáty. Obec rozhodnutí krajských úředníků uvítala.
Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. Na snímku podnikatel...

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. Na snímku podnikatel Miroslav Beneš. (19. ledna 2026)

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)
Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)
Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)
Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)
Větrník vyrostl na okraji Doksan v polovině ledna. Jeho stavba vyvolala mezi místními odpor. Vedení obce upozornilo, že jej investor staví bez povolení. Problematická je také vzdálenost od obytné zástavby, stojí jen několik desítek metrů od obytných domů.

Zástupce firmy naopak tvrdil, že pro větrnou elektrárnu o výkonu do 100 kW stavební povolení v době výstavby nepotřeboval, protože jde podle něj o drobnou stavbu.

Stavbou se v minulých týdnech intenzivně zabývali krajští úředníci. Ti po místním šetření shromáždili potřebnou dokumentaci nejen od samotného stavebníka, ale i z dalších zdrojů. Jak nyní zjistil portál iDNES.cz, naděje investora na legalizaci větrníku prostřednictvím statusu „drobné stavby“ však padly.

„Krajský stavební úřad dospěl k závěru, že předmětná stavba svým charakterem nesplňuje parametry drobné stavby dle stavebního zákona ve znění účinném od 1. srpna do 30. září 2025. Tudíž se nejedná o záměr v takzvaném volném režimu,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková s tím, že projekt byl tedy proveden bez potřebného povolení.

„Vzhledem k tomu, že větrná elektrárna byla postavena bez povolení, vydá krajský stavební úřad zakazující opatření a zahájí řízení o jejím odstranění,“ předestřela další postup Fraňková.

Zástupce společnosti Free Heating postoj úředníků překvapil. „Nevím o tom, proto se k tomu nemohu vyjádřit,“ uvedl nejdříve pro iDNES.cz Miroslav Beneš. Doplnil, že úředníkům společnost předala všechny požadované dokumenty včetně informací o tom, kdy výstavba větrné elektrárny začala.

Dokumenty mají dokazovat, že ačkoliv větrná elektrárna vyrostla až v lednu, její faktická výstavba začala prý už loni v září. Argumentaci o legálnosti postupu staví Beneš také na tom, že žádný úřad ani okresní soud nevydal předběžné opatření, které by výstavbu fakticky zakázalo.

„Máme advokáta, který přednáší“

Na přímou otázku, zda větrnou elektrárnu firma odstraní, Beneš uvedl, že celou věc projedná s právním zástupcem.

„Pokud nám úřad nařídí to odstranit a nebude možné odvolání, tak to odstraníme. Určitě nebudeme dělat něco, co není v souladu se zákonem. Na druhou stranu máme advokáta, který přednáší na právnické fakultě stavební právo, a jeho výklad je jiný. Poradíme se s ním, co dál, a využijeme všechny právní prostředky, které máme,“ uvedl Beneš.

Rozhodnutí stavebních úředníků uvítalo vedení obce. „Dozvídám se to od vás, ale jsem za to rozhodnutí rád. Pro nás je to prostě černá stavba,“ řekl iDNES.cz starosta Doksan Jaroslav Joska (SNK Doksany).

Hlavním účelem větrné elektrárny mělo být napájení nabíjecí stanice pro elektromobily. Energie z turbíny měla putovat přímo do velkokapacitních baterií, ze kterých by se následně dobíjela auta.

„Pokud budeme muset větrnou elektrárnu zbourat, tak ji zbouráme a požádáme o stavební povolení,“ předestřel Beneš s tím, že firma chce v záměru pokračovat.

