Oběd za 39 korun. V Ústí frčí levné hotovky z dodávky. Za kvalitu ručím, říká majitel

Premium

Fotogalerie 14

V Ústí nad Labem si lidé oblíbili nakupování levných hotovek z pojízdné prodejny. Hlavní jídlo se dá pořídit i za 39 korun. (leden 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Autor:
  13:00
Zatímco v mnoha restauracích už stojí oběd klidně 180 až 250 korun, v Ústí nad Labem se mnozí lidé naučili chodit na místo, kde se dá pořídit teplé hlavní jídlo za daleko nižší ceny. Řeč je o pojízdném stánku stojícím v centru města, u kterého se denně tvoří fronty. Pokrmy jsou podle majitele kiosku připravovány z běžných surovin. Levné jsou prý z několika důvodů.

Pojízdný stánek na Mírovém náměstí působí na první pohled obyčejně. Žádná velká reklama, žádná restaurace s obsluhou, jen malé výdejní okénko a lidé, kteří tu postávají dlouho před otevřením. Zájem je každý den obrovský. Mladí, senioři i lidé z okolních kanceláří si sem chodí pro obědy, často berou několik v plastu zatavených jídel „do zásoby“, protože tak levně dnes v centru města teplé jídlo jen tak někde neseženou.

Máme to postavené na tom, že jsme rodinná firma, fungujeme dlouhodobě a některé věci si děláme vlastní cestou.

Josef Darvašprovozovatel pojízdného stánku

