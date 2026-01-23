Pojízdný stánek na Mírovém náměstí působí na první pohled obyčejně. Žádná velká reklama, žádná restaurace s obsluhou, jen malé výdejní okénko a lidé, kteří tu postávají dlouho před otevřením. Zájem je každý den obrovský. Mladí, senioři i lidé z okolních kanceláří si sem chodí pro obědy, často berou několik v plastu zatavených jídel „do zásoby“, protože tak levně dnes v centru města teplé jídlo jen tak někde neseženou.
Máme to postavené na tom, že jsme rodinná firma, fungujeme dlouhodobě a některé věci si děláme vlastní cestou.