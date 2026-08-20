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Litoměřice začnou měnit důležitou ulici v centru, památkáři zarazili záhony

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  15:01
Část Dlouhé ulice v Litoměřicích, kterou čeká proměna. (srpen 2026)

Část Dlouhé ulice v Litoměřicích, kterou čeká proměna. (srpen 2026) | foto: Bohdana Cabalková, MF DNES

Dolní část Dlouhé ulice v Litoměřicích s novým chodníkem z kamenné dlažby....
Dolní část Dlouhé ulice v Litoměřicích, která už je v novém kabátě. (srpen 2026)
Práce v litoměřické Dlouhé ulici (červenec 2025)
Práce v litoměřické Dlouhé ulici (červenec 2025)
43 fotografií
Už brzy má v Litoměřicích začít rozsáhlá proměna Dlouhé ulice, důležité tepny v centru města. Práce navážou na rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu, která odstartovala už přede dvěma roky a nyní končí. Lidé se dočkají nového povrchu silnice i chodníků či nové zeleně.

„Zahájení prací je naplánované na letošní září. Pokud se zakázka obejde bez komplikací, mělo by být podle současného harmonogramu hotovo v dubnu příštího roku,“ popisuje mluvčí města Michaela Rozsypalová s tím, že celkové náklady dosáhnou přibližně 25,2 milionu korun bez DPH.

Původní asfaltový povrch vozovky a zámkovou dlažbu na chodnících nahradí kamenná dlažba. Půjde o žulové kostky různých formátů a barevných odstínů. „Nové dláždění bude odpovídat podobě dalších ulic v městské památkové rezervaci a přehledně vymezí jednotlivé části veřejného prostoru, jako jsou jízdní pruhy, parkovací stání, místa pro zásobování, přechody pro chodce či vodicí linie pro nevidomé,“ přibližuje vedoucí litoměřického odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková.

Parkovacích míst bude 26, míst pro zásobování sedm. Řešena budou pomocí parkovacích ostrůvků.

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V ulici dále nechá město vysadit 22 jilmů jako náhradu za původní javory, které bylo potřeba ještě před rekonstrukcí potrubí pokácet. „Jejich kořenový systém zasahoval do ochranného pásma vodovodu a plynovodu,“ připomíná Rozsypalová. „Rozmístění jilmů bylo navrženo tak, aby nebyly v kolizi s novými podzemními sítěmi a bylo je možné zachovat i v případě budoucích oprav,“ dodává.

Radnice nyní řeší, jak prostor doplnit o další zeleň. Památkáři totiž nesouhlasili s původním návrhem na vytvoření květinových záhonů.

„Podle jejich stanoviska nejsou v souladu s ochranou historických hodnot městské památkové rezervace. Do finálního projektu se proto nedostaly,“ vysvětluje Rozsypalová. Jednou z možností jsou mobilní květináče. „Ulici oživí, aniž by zasahovaly do historického prostředí nebo kolidovaly s podzemními sítěmi,“ říká místostarosta Petr Panaš (Naše Litoměřice), který má v gesci územní rozvoj.

Kromě nové zeleně se dále počítá i s výměnou veřejného osvětlení.

Část Dlouhé ulice v Litoměřicích, kterou čeká proměna. (srpen 2026)
Dolní část Dlouhé ulice v Litoměřicích s novým chodníkem z kamenné dlažby. (srpen 2026)
Dolní část Dlouhé ulice v Litoměřicích, která už je v novém kabátě. (srpen 2026)
Práce v litoměřické Dlouhé ulici (červenec 2025)
43 fotografií

Menší část Dlouhé ulice už má proměnu za sebou. Jde o úsek od okružní křižovatky Na Kocandě po křižovatku s ulicí Velká Dominikánská. „Spodní část ulice tak nabízí první představu o tom, jak bude Dlouhá ulice po dokončení celé revitalizace vypadat,“ nastiňuje mluvčí.

Rekonstrukce vodovodu, plynovodu a kanalizace, na kterou proměna prostoru navazuje, odstartovala v roce 2024. Kromě Dlouhé ulice se dotkla také přilehlé Mostecké. Práce patřily k největším projektům obnovy podzemní infrastruktury ve městě za poslední roky.

„Původní harmonogram se během realizace prodloužil přibližně o půl roku, především kvůli složitějšímu stavu podzemních sítí, než jak předpokládala projektová dokumentace. Zhotovitelská firma musela řešit řadu nepředvídaných situací, koordinovat jednotlivé etapy výstavby a rozšířit rozsah oprav po havárii kanalizace na parkovišti ve spodní části Dlouhé ulice,“ přibližuje Rozsypalová.

30. července 2025
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