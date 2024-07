Radikální, ale nadčasové. V Litoměřicích chystají proměnu ulice u náměstí

Lokalita Dlouhé ulice by po dokončení obnovy podle vyjádření města měla „odpovídat současným požadavkům na veřejné prostranství a sloužit další desítky let“. Podle litoměřického zastupitele a předsedy komise územního rozvoje a městských památek Filipa Hrbka (ODS) je projekt na proměnu Dlouhé ulice nadčasový a umožní přinést zpět některé funkce, které po rekonstrukci v 90. letech minulého století prostor postrádal.

„Jsme si vědomi, že vstupujeme do velice citlivé lokality. Proměnu uličního prostoru může někdo vnímat jako radikální, ale je nutné si uvědomit, že se snažíme vytvořit prostor, který bude plnohodnotně sloužit další desítky let,“ podotkl Filip Hrbek.

Urbanistická studie tak počítá se změnou povrchů, kdy zámkovou dlažbu na chodnících a asfalt na vozovce nahradí kamenná dlažba podobně jako v jiných částech městské památkové rezervace v Litoměřicích. Nový bude také způsob parkování v nově vytvořených ostrůvcích. Novinkou by měly být i vodní prvky, které v létě pomohou zlepšit klima a zvýší vlhkost vzduchu.

Než k revitalizaci dojde, opraví se v Dlouhé a přilehlé Mostecké ulici vodovod a kanalizace. Práce začnou v srpnu nejprve v Mostecké ulici a poté se přesunou do Dlouhé ulice. Dojde tak k dalším komplikacím v litoměřické dopravě.

„První etapa prací má začít ve spodní části Mostecké ulice, blíže k mostu. Trvat by měla zhruba do poloviny října. Druhá etapa prací spojených s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu začne ve spodní části Dlouhé ulice od kruhového objezdu ke křižovatce s Velkou Dominikánskou. Podle stavbyvedoucího Aloise Trochty by tato část měla trvat přibližně od října do prosince,“ přiblížila mluvčí města Michaela Rozsypalová.

Kompletní rekonstrukci si vynutila dožilá vodovodní síť i kanalizace včetně domovních přípojek v Dlouhé a Mostecké ulici. Zároveň s touto obnovou bude probíhat i výměna plynovodu. Harmonogram jednotlivých etap je však zatím jen orientační, neboť správce plynového potrubí dosud nemá vysoutěženou firmu, která práce provede.

Další omezení a uzavírky

Pokud se vše podaří, začne třetí etapa prací počátkem nového roku. „Pokud nám to počasí dovolí, budeme přes zimu pokračovat rekonstrukcí kanalizace v Dlouhé ulici postupně směrem k Mírovému náměstí, a to výkopem pouze v silnici. Postupovat budeme ve třiceti až padesátimetrových úsecích, které po dokončení budeme zasypávat,“ popsal etapu plánovanou od ledna do července 2025 Michal Vlasák, jednatel stavební firmy, jež provádí rekonstrukci vodovodu a kanalizace pro Severočeskou vodárenskou společnost.

Čtvrtá etapa zahrne rekonstrukci vodovodního řadu v Dlouhé ulici a trvat by měla od srpna do prosince příštího roku. I v tomto případě je stavební firma závislá na postupu rekonstrukce plynovodu. Stejná situace je i ve zbývající části Mostecké ulice, kde bude v páté etapě možné kanalizaci a vodovod vyměnit až poté, co rekonstrukci dokončí plynaři.

Práce na výměně sítí se neobejdou bez dopravních omezení a úplných uzavírek. „Přesto chceme obyvatelům i živnostníkům v obou ulicích v maximální možné míře vyjít vstříc a umožnit zásobování a v omezené míře, v závislosti na průběhu prací, i parkování,“ dodal stavbyvedoucí Alois Trochta.

Opravy inženýrských sítí momentálně ztěžují dopravu v Litoměřicích i na dalších místech. Rekonstrukce ve Švermově ulici uzavřela hlavní průtah městem podél řeky Labe a dlouhodobě je také rozkopaná Masarykova ulice, která leží na frekventované výpadovce směrem na Ústí.