Autor: ČTK

16:54

Okolí jezera Milada u Ústí nad Labem by se mohlo za několik let proměnit v unikátní zoologický park. V blízkosti vody by mohli být k vidění sloni, nosorožci, velbloudi či zubři. Počítá s tím záměr, který dnes podpořili ústečtí i krajští radní. Zároveň by však zůstaly zachované všechny pláže, a veřejnost by tak mohla dál využívat jezero k rekreaci i sportu. Projekt vyjde odhadem na stovky milionů korun.