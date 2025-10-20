Nenápadně skvělý sládek v Audienci. Thálii může získat herec z divadla v Mostě

Miroslava Strnadová
  17:01
Herec Marcel Rošetzký z Městského divadla v Mostě je v užší nominaci na prestižní divadelní ocenění Cena Thálie. Porotu zaujal způsob, jakým ztvárnil roli sládka v ikonické hře Audience, již napsal Václav Havel v době normalizace. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 1. listopadu v Národním divadle v Praze.
Herec Marcel Rošetzký z Městského divadla v Mostě v roli sládka v ikonické hře Václava Havla Audience. | foto: Tomáš Branda

„Je to obrovský úspěch. Naposledy se nám to v mosteckém divadle stalo snad v půlce 90. let s Hanou Seidlovou a její inscenací Edith a Marlene,“ uvedl k nominaci ředitel Městského divadla v Mostě Filip Nuckolls.

Herec Marcel Rošetzký z Městského divadla v Mostě v roli sládka v ikonické hře Václava Havla Audience.

Absurdní jednoaktovou hru Václava Havla Audience z roku 1975 uvedlo mostecké divadlo v premiéře letos v únoru.

Režisér Vítězslav Větrovec obsadil do role intelektuála Vaňka, který je nucen pracovat v pivovaru, Jana Beneše. Roli sládka přiřkl právě Rošetzkému.

„Když došlo na to, že budu hrát sládka, měl jsem trošku na jazyku výčitku, že se režisér s dramaturgem asi spletli. Protože jestli já mám hrát v Audienci, tak přece musím hrát Vaňka, to je typologie pro mě. Já přece nemohu hrát sládka. A teď jsem vlastně rád, že to tak dopadlo,“ prozradil herec, který na prknech mosteckého divadla působí už roky.

Skutečnost, že je v užší nominaci na Cenu Thálie, vnímá jako ocenění nejenom sebe, ale i svých kolegů, celého divadla a města Most.

Odborná porota Herecké asociace vyzdvihla, jak sládka ztvárnil. „Marcel Rošetzký vytvořil zcela novou a překvapivě současnou podobu dnes již legendární postavy Havlovy aktovky. Je originální v tom, že ji svým způsobem brání. Dělá to přesně, bez zbytečných gest a typologizací. Autenticky a v duchu Havlovy hry. Nenápadně, ale perfektně boří stereotyp spojený s Havlovou legendární postavou a nenápadně, ale dokonale jemným způsobem ji učinil přítomnou tady a teď,“ popsal medailonek nominovaného herce.

Podle Nuckollse je nominace velkým úspěchem i proto, že šlo o první večerní představení v komornějších prostorách mosteckého Divadla rozmanitostí. Že se tady Audience ujme, prý zpočátku málokdo doufal.

Sám Rošetzký vyzdvihuje, že Havlova hra v podání mosteckého souboru oslovuje širokou škálu publika. „Podařila se nám inscenace, která oslovuje intelektuály, starší lidi a zároveň baví středoškoláky i učňovskou mládež. A to je pro mě silné téma,“ zmínil.

Další weby

