Divadelní festival mladých herců naplní klášterní prostory v Roudnici

15:21 , aktualizováno 15:21

Gotické prostory, rajský dvůr i zahradu bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem letos opět naplní představení divadelního festivalu OLDstars on the ROUD. Ode dneška do neděle zde mladí herci odehrají na pět desítek představení.