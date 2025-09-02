Přihlížela fatálnímu týrání tříletého syna. Po půlce trestu je žena z vězení venku

Okresní soud v Havlíčkově Brodě podmíněně pustil na svobodu ženu z Loun, která přihlížela tomu, jak její partner utýral k smrti jejího tříletého syna. Simona T. za to v roce 2021 dostala 8,5 roku vězení. Jak zjistila redakce iDNES.cz, soud jí spolu s podmínečným propuštěním stanovil sedmiletou zkušební dobu a nařídil dohled probačního úředníka.
Simona T. z Loun podle obžaloby měsíce přihlížela tomu, jak její partner Josef Kuča brutálně týrá jejího tříletého syna. Chlapeček nakonec zemřel. Spolu s ní byl obžalován i Michal H., známý partnerů, který s nimi tehdy sdílel domácnost. | foto: Monika Gordíková, MF DNES

S podmínečným propuštěním Simony T. souhlasil státní zástupce i ředitelka věznice. Žena si trest odpykávala ve Světlé nad Sázavou, proto o její žádosti rozhodoval Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

„Vzhledem k velmi dobrému chování odsouzené ve výkonu trestu lze předpokládat, že do budoucna by mohla vést řádný život, když plněním svých povinností po dobu dosavadního výkonu uloženého trestu odnětí svobody dostatečně prokázala snahu o polepšení,“ stojí mimo jiné v rozhodnutí soudu, které má redakce iDNES.cz k dispozici.

Podle zpráv z věznice žena „se zájmem pracovala s důsledky své trestné činnosti v rámci speciálně výchovné aktivity zaměřené na trestnou činnost páchanou na dětech“.

Dostala také několik pochval a odměn. „Vnitřní řád dodržuje. K zaměstnancům je slušná a vstřícná, v kolektivu odsouzených vystupuje klidně,“ uvedla věznice s tím, že žena už oslovila několik možných zaměstnavatelů a má na svobodě zajištěné zázemí.

Soud si před samotným rozhodnutím nechal vypracovat ještě znalecký posudek od klinického psychologa. I ten propuštění doporučil. „Svůj trest přijímá, je si vědoma svého pochybení. Odsouzená je schopna zpětného začlenění do společnosti,“ uvedl mimo jiné znalec.

Simona T. z Loun podle obžaloby měsíce přihlížela tomu, jak její partner Josef Kuča brutálně týrá jejího tříletého syna. Chlapeček nakonec zemřel. Spolu s ní byl obžalován i Michal H., známý partnerů, který s nimi tehdy sdílel domácnost.
Žena se na trestu v délce 8,5 roku za týrání svěřené osoby v roce 2021 dohodla se státním zástupcem. Dohodu pak potvrdil Krajský soud v Ústí nad Labem. „Jako matka jsem selhala. To, čeho jsem se dopustila, nebylo úmyslné. Je to ale neomluvitelné,“ napsala tehdy v prohlášení s tím, že se po smrti svého syna chtěla zabít.

Otevřené rány, krev na zdi...

Tříletý chlapec zemřel v únoru 2019. Ženin tehdejší partner ho brutálně týral. Dítě bil dlaněmi i vařečkou, kousal po celém těle, sprchoval studenou vodou, posazoval na sporák, pálil cigaretami či žehličkou nebo ho nechával klečet s nataženýma rukama, na které mu pokládal knížky. Podle svých slov ho prý chtěl „převychovat“.

Dítě utrpělo celou řadu zranění. Po těle mělo otevřené rány. V bytě byly na zdech viditelné stopy krve. Žena však proti tomu nijak nezakročila. Naopak se vše snažila krýt.

Otčím, který dostal 22 let za utýrání nevlastního syna, zemřel ve věznici

Krajský soud v roce 2021 schválil i dohodu mezi žalobcem a mužem, jenž v době, kdy týrání probíhalo, s rodinou bydlel. S dítětem sdílel pokoj a také nijak nezakročil. Nakonec odešel s podmínkou.

Muž, jenž chlapce týral, dostal výjimečný trest 22 let. Krátce poté ve vězení spáchal sebevraždu.

