Policie vyšetřuje těhotenství čtrnáctileté dívky, otcem má být mladší chlapec

Autor:
  19:06
V mostecké nemocnici porodila tento týden patnáctiletá dívka z jedné z obcí u Mostu. Podle dostupných informací otěhotněla už ve čtrnácti letech, otcem dítěte má být chlapec, který je přibližně o rok mladší.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

V době početí byli oba pod zákonnou věkovou hranicí způsobilosti k pohlavnímu styku. Na případ upozornil web TN.cz.

Dvanáctiletá dívka porodila v karlovarské nemocnici, otcem je údajně její bratr

„Mostečtí policisté se zabývají případem pohlavního zneužití. Vzhledem k tomu, že se týká nezletilých osob, nebudeme poskytovat další informace,“ potvrdila redakci iDNES.cz policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Velmi podobný případ nyní řeší také kriminalisté v Karlovarském kraji. Tam začátkem července porodila dvanáctiletá dívka. Podezření z otcovství padá na jejího o čtyři roky staršího bratra.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Přejmenujme Ústecký kraj, vyzývá starosta kvůli lepší image. Vymyslel i nový název

S návrhem na přejmenování Ústeckého kraje přišel starosta Kadaně Jan Losenický (ODS). Podle něho by to mohlo změnit veřejné vnímání regionu. Cílem je setřást nálepku spojenou s průmyslovou minulostí,...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

OBRAZEM: Festival Let It Roll poprvé v Mostě: U jezera se baví 25 tisíc lidí

Až 25 tisíců fanoušků elektronické hudby se sešlo v Mostě, kde se od čtvrtka koná Let It Roll – největší drum & bassový festival na světě. Až do brzkého nedělního rána si budou užívat špičkovou hudbu...

Smrt po srážce s trolejbusem. Řidič v Ústí nad Labem ještě sám opustil auto

Třicetiletý řidič osobního auta zemřel v pátek večer po nehodě v Ústí nad Labem. Řidič s vozem narazil do trolejbusu, poté vylezl ven okénkem spolujezdce a zkolaboval, uvedla krajská policejní mluvčí...

Jako Afričanovi za znásilnění? Nechápu, říká advokát o vězení pro exhejtmana

Bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi reálně hrozí, že bude muset do vězení. Na čtyři roky ho tam nedávno poslal ústecký krajský soud za skutek, který úzce souvisí s obří dotační kauzou...

Zasáhnout co nejrychleji. Strážníci budou online sledovat dění v ústecké MHD

Strážníci v Ústí nad Labem budou moci sledovat dění přímo ve vozidlech MHD. Umožní jim to nový online monitorovací systém. Díky němu budou moci zasáhnout okamžitě, pokud dojde k problémům – ať už...

8. srpna 2025  15:16

Fanoušci dojímají. Trika Litvínov nezhasne jdou na dračku, berou je i soupeři

Dojemná vlna solidarity zaplavila Litvínov. Fronty na Jágra? Snad ještě větší na fanouškovská trika se záchranářským mottem Litvínov nezhasne. Při čtvrteční přípravě s Kladnem šla na dračku. „Velké...

8. srpna 2025  13:59

„Dvouleté peklo a nakonec nemám nic.“ Koupit městský pozemek není legrace

Může to působit jednoduše – podáte žádost, úřad ji posoudí a za pár týdnů podepíšete kupní smlouvu. Realita je však jiná. Ať už jde o Ústí nad Labem nebo třeba Lovosice, na které se redakce zaměřila....

8. srpna 2025  10:03

Znovuzrozený Fantiš o ústecké senzaci: Oukej, tak jsme dědci. Tady to máte!

Jestliže jsou ústečtí fotbalisté černým koněm druhé ligy, on je jejich žokejem. Antonín Fantiš, ve druhé nejvyšší soutěži Hráč měsíce července díky třem vítězným gólům v prvních třech kolech, v pátek...

8. srpna 2025  8:55

Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Lenešice na Lounsku bojují s invazí švábů. Hmyz se rozšířil do desítek zahrad i domů. Nezastavila ho ani plošná dezinsekce. Podle místních je příčinou plastový odpad, který v obci před několika...

7. srpna 2025  15:32

Muž se zbraní děsil lidi v obchoďáku, na přivolané policisty jen nechápavě zíral

Proti muži se zbraní v ruce museli na konci července zasahovat policisté v Ústí nad Labem. Pohyboval se v prostorech a v okolí obchodního centra. Hlídka ho po příjezdu na místo uviděla u jedné z...

7. srpna 2025  15:03

Litvínovský trenér Broš jako legenda Brooks: Chci správné, ne nejlepší hráče

Žádné kastování na dvě elitní řady a zbytek startovního pole. Michal Broš, nový trenér litvínovských hokejistů, chce do své nováčkovské sezony v extralize poskládat vyvážené útoky. „Jedním z plánů...

7. srpna 2025  12:46

Může být ozbrojený. Policie varuje před mužem z Mostu, který se vyhýbá vězení

Kriminalisté pátrají po pětapadesátiletém muži z Mostu, který nenastoupil do vězení. Jde o recidivistu odsouzeného k několikaletému trestu kvůli spáchání zvlášť závažného zločinu mravnostního...

7. srpna 2025  12:43

Konec kariéry, nebo Litoměřice? Mistr světa Klepiš klepe na prvoligové dveře

Hokejovou první ligu, druhou nejvyšší soutěž v zemi, možná ozdobí hvězdné jméno. Na její dveře klepe Jakub Klepiš, mistr světa a naposledy útočník extraligové Plzně. Připravuje se s litoměřickým...

7. srpna 2025  12:42

Nevšední stavby oživily údolí. V Česku se poprvé konal světový kemp architektury

V Rabštejnském údolí v České Kamenici na Děčínsku vytvořili studenti architektury z různých koutů světa pět nevšedních objektů. Do budoucna poslouží turistům mimo jiné k ubytování.

7. srpna 2025  10:56

D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR
MANAŽER OBCHODNÍ SKUPINY / OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - celá ČR

D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR
Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj

Dalších 32 955 volných pozic

Ústí jsem měl zdémonizované. Nemělo touhu, abych zůstal, popisuje Šiška

Jeho fantastická nahrávka přes celé hřiště, která rozjela vítěznou erupci Slunety necelé dvě vteřiny před koncem ligového zápasu s Ostravou, by se mezi top akce zařadila nejspíš i ve slavné NBA....

7. srpna 2025  9:29

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Stačilo jedno léto a Česko má zčistajasna 150 tisíc ligových fotbalistů. Krajským či okresním přeborům totiž odzvonilo a nově už je povinné číslování soutěží: od první až do desáté ligy. „My jsme...

7. srpna 2025  8:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.