Exnáměstek primátora žaluje stát, nelíbí se mu omluva za zastavené stíhání

„Omluvu státu za to, že stíhání bylo nezákonné a zasáhlo do (nejen) mého života, přijímám. V zásadě bych mohl být spokojený, ale odůvodnění ve mně vyvolalo potřebu nechat to posoudit soud, nikoliv ministerské úředníky,“ řekl Dinda.

Vadí mu konstatování, že kvůli trestnímu stíhání nemusel odejít z politického života, protože na něj nebyl učiněn žádný nátlak, aby z funkce náměstka primátora odstoupil. „Dokonce si mohl ponechat pouze politickou funkci zastupitele, nikdo ho nenutil změnit práci a prostředí...,“ zveřejnil Dinda jednu pasáž z dokumentu s omluvou.

Dinda rezignoval na post náměstka primátora v listopadu 2023 na jednání zastupitelstva. Současně se vzdal i mandátu zastupitele. Krok odůvodnil tím, že ctí politickou kulturu. Podle jeho přesvědčení by neměly v politice působit trestně stíhané osoby.

Výrok ministerstva si vykládá tak, že stát vyzývá k nulové politické kultuře a že připouští, že stíhání politika je dnes běžnou záležitostí, které není nutné přikládat váhu.

„Odůvodnění ministerstva je zvláštní, mělo by být jiné. Nejde mi o to vysoudit větší odškodnění, ale aby se tím zabýval soud,“ dodal Dinda s tím, že případné odškodnění si stejně neponechá, ale poukáže ho na „správnou věc“. Na co konkrétně, ještě neví.

Policie Dindu začala stíhat v září 2023. Prověřovala jeho hlasování o několik let dříve, kdy byl opozičním zastupitelem a hlasoval o žádosti o sportovní dotace, které podaly jednotlivé sportovní oddíly. O podporu žádal i hokejový klub Piráti, pro který předtím pracoval.

Dinda, jenž dnes pracuje v marketingovém úseku hokejové Sparty, proti zahájení stíhání podal stížnost a státní zastupitelství ji uznalo. Po třech měsících trestní stíhání zastavilo.