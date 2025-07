„Přijde ze školy, sedne si a hodiny projíždí videa na telefonu. Když se jí na něco zeptám, jen pokrčí rameny. A to je celý náš rozhovor,“ popisuje Petra, maminka osmileté holčičky z Litoměřic. Děti nemluví. Nezlobí, neodmlouvají. Jen tiše mizí do sebe – a do obrazovek. Psychologové tomu říkají digitální ticho.

Nejde jen o výkyvy nebo módní diagnózy. Jde o hlubokou proměnu společnosti.