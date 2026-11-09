Dětská pohotovost pro Rumburk bude, slibuje kraj. Lůžka ale neudržel

Podle krajského radního pro zdravotnictví Radima Laibla (ANO) by se na pohotovostních službách měli podílet někteří pediatři ze Šluknovského výběžku a lékaři z děčínské nemocnice. Služba by měla fungovat několik hodin denně.
O tom, kdo ji zajistí od pondělí do čtvrtka, kraj ještě jedná. „S pravděpodobností hraničící s jistotou mohu říct, že ji zajistí Krajská zdravotní. Byť to má primárně zajišťovat pojišťovna,“ řekl Laibl.
Zdravotní pojišťovny lékaře rovněž hledají. Mají totiž povinnost zajistit svým klientům dostupnou zdravotní péči a zároveň nemocnicím hradí poskytnuté služby podle uzavřených smluv. V případě Rumburka nyní hledají především pediatry, kteří by se mohli na pohotovostních službách podílet.
„VZP aktuálně oslovila všechny pediatry ze Šluknovského výběžku a České Kamenice, aby zajistila dětskou lékařskou pohotovost v Rumburku i po 1. lednu 2027. Z deseti oslovených zapojení do pohotovostí zatím potvrdili tři poskytovatelé,“ uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová.
O zachování služby jedná také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna s VZP a Krajskou zdravotní. Ta je připravena poskytnout potřebné prostory, ordinaci i zdravotnický personál. Jednání se vedou také o možnosti využití lékařské péče v německém Sebnitzu.
Milionové ztráty i chybějící personál
Společnost Krajská zdravotní, která rumburskou nemocnici provozuje, na sklonku letošního roku ukončí provoz dětského lůžkového oddělení i jednotky intenzivní péče. Rumburská nemocnice, jedna ze sedmi v KZ, se dlouhodobě potýká s ekonomickými problémy a podle jejího vedení dosahují roční ztráty desítek milionů korun.
Jedním z důvodů uzavření je také nedostatek zdravotnického personálu, kvůli kterému je stále obtížnější zajistit provoz oddělení.
Tisíce podpisů a protesty v ulicích
Uzavření dětského oddělení vyvolalo mezi obyvateli Šluknovského výběžku velkou nespokojenost. Vznikla petice, kterou v papírové i elektronické podobě podepsaly tisíce lidí. Na začátku října se navíc v Rumburku uskutečnila demonstrace, na kterou dorazily stovky protestujících. Lidé upozorňovali především na vzdálenost nejbližší nemocniční péče a komplikovanou dopravu do dalších zdravotnických zařízení. Obávají se, že v případě akutních potíží budou muset s dětmi dojíždět do vzdálenějších měst.
Kriticky se k přístupu krajských zastupitelů – KZ je vlastněna krajem – vyjádřil také Martin Horák z Rumburka, který stojí za peticí i demonstrací za zachování pediatrie. Podle něj obyvatelům i odborné veřejnosti stále chybějí zásadní informace o budoucnosti zdravotní péče v regionu. Lidé podle něj potřebují vědět, kam se budou moci s nemocnými dětmi obracet a jak bude náhradní péče po uzavření oddělení fungovat.
Podobné obavy vyjádřil také Robert Holec (STAN), starosta Dolní Poustevny a krajský zastupitel, který se v rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska věnuje zdravotnictví. „Asi dokážu žít s argumentem, že lůžková péče v Rumburku není udržitelná. Ale chybí mi to B, tedy že je připravené krizové řešení. Právě proto mají lidé strachy, protože nevědí, co bude. Proto demonstrují,“ sdělil.
Děčín je moc daleko, přiznává kraj
Laibl připustil, že pro obyvatele Šluknovského výběžku není cesta za zdravotní péčí do Děčína jednoduchá. „Rumburk má bohužel tu nevýhodu, že je od Děčína velmi daleko a doprava je velmi složitá, s tím souhlasím,“ zmínil.
K situaci se vyjádřil také krajský zastupitel Marian Čapek (ANO). Podle něj nesou hlavní odpovědnost za zajištění dostupné zdravotní péče zdravotní pojišťovny. Kritizoval také komunikaci kraje a Krajské zdravotní. O personálních problémech a plánovaném odchodu primáře dětského oddělení se podle něj vědělo dlouho dopředu. Veřejnost se však o zásadních změnách dozvídala až ve chvíli, kdy už byly prakticky nevyhnutelné.
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3. července 2019