Tvůj penis je můj, říkal podle spisu hochům trenér. Zneužíval i partnerčina syna

Podle obžaloby, kterou redakce iDNES.cz získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, muž chlapce zneužíval od roku 2014 do loňského května, kdy takzvaně spadla klec. Tehdy se totiž měl jeden z poškozených svěřit psycholožce s myšlenkami na sebevraždu, jejichž důvodem bylo právě údajné zneužívání.

Policie následně kouče, jenž vedle trenérské licence disponoval také rozhodcovskou a byl i reprezentačním trenérem mládeže, zadržela. Dodnes je ve vazbě. Soud bude případ projednávat na začátku září.

Podle informací redakce, která s ohledem na oběti neuvádí, v jakém klubu muž působil, je velmi reálná možnost, že obžalovaný před senátem takzvaně prohlásí vinu. Tím pádem by neprobíhalo dokazování a soud by mohl rychle rozhodnout.

Muž by díky tomu disponoval alespoň nějakou polehčující okolností. Jeho hlavním motivem k prohlášení viny by však údajně byla snaha „mít všechno co nejdříve za sebou“.

Jako možnost se jevila i dohoda o vině a trestu, s dozorující žalobkyní se však muž na výši trestu neshodl.

Podle obžaloby je poškozených celkem dvanáct. Žalobkyně muži přičítá hned několik trestných činů, z nichž nejzávažnějším je znásilnění. Právě podle něho se odvíjí možný trest. Muž může jít do vězení až na dvanáct let, státní zástupkyně mu v podané obžalobě navrhuje 11,5 roku. Pokud by trenér prohlásil vinu, měla by k tomu přihlédnout a návrh korigovat v jeho prospěch.

Nech mě se na něho podívat

„S autoritou dospělého zneužíval nízkého věku jemu svěřených dospívajících chlapců, jejich sexuální nezkušenosti. Navazoval s nimi nestandardní vztahy. K chovancům klubu směřoval různé nevhodné sexuální narážky, poučoval je o vhodnosti a normálnosti masturbace. Poškozené při různých příležitostech nejprve osahával po těle, později po svých svěřencích požadoval vzájemnou masturbaci či orální sex,“ stojí v obžalobě.

Chlapcům podle ní nabízel různé „výhody a bonusy“, například večeře ve fastfoodech, půjčování klíčů od tělocvičny mimo provozní dobu nebo peníze.

Obžaloba detailně popisuje jednotlivé případy zneužívání, které podle ní probíhalo většinou po trénincích. Docházelo k němu ale i na závodech nebo při soustředění klubu.

„V pokoji přistoupil ke spícímu poškozenému a začal jej osahávat po těle a přirození, masturboval jeho penis, načež se poškozený začal bránit a ve chvíli, kdy mu obviněný chtěl provést felaci penisu, bránil se rukou a odstrkáváním hlavy obviněného, obviněný říkal o penisu poškozeného ‚on je můj, nech mě se na něho podívat‘,“ zní popis jednoho z mnoha případů.

Velmi komplikovanou situaci měl svěřenec, jehož matka navíc byla několik let partnerkou obžalovaného. Ten tak měl dítě „k dispozici“ prakticky neustále – doma i v rámci klubu. A náležitě toho využíval.

U tohoto chlapce, stejně jako u některých jiných, se v důsledku zneužívání projevily vážné psychické problémy vyžadující nejen docházení k odborníkům, ale i pobírání léků.

Souložte! Já si vás natočím

Muž podle obžaloby zároveň založil snapchatovou skupinu, jejímž prostřednictvím se svými svěřenci komunikoval a kde je vyzýval, aby mu posílali snímky svých ztopořených přirození nebo jak masturbují. Kdo vyhověl, zpět mu přišla fotka trenérova penisu s prosbou o mlčenlivost.

V jednom bodě obžaloby figuruje i dívka. Po ní a chlapcích, s nimiž postupně chodila, ve svém autě chtěl, aby před ním měli sex.

„Souložili ve vozidle za přítomnosti obviněného, který je k tomu jako jejich sportovní autorita vyzýval a podněcoval. Využíval skutečnosti, že poškozená neměla odvoz a tehdy nedospělí svěřenci neměli vhodné místo, kde se spolu intimně scházet. Sexuální kontakty uvedených aktérů si nahrával na mobilní telefon,“ uvádí obžaloba.