Stopka pro chudé, kritizují dětské organizace plánované škrty. Jde o desítky milionů

Pavel Křivohlavý
  9:25
Organizace pracující s mládeží mají strach, že jim škrty znemožní práci s dětmi, které pocházejí z rodin s nízkými příjmy. Vládou navrhované snížení zhruba třistamilionové státní podpory o 50 milionů korun podle nich výrazně ohrozí jejich fungování a zdraží tábory i členské příspěvky. Omezení se dotknou i organizací v Ústeckém kraji.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Toman, MF DNES

„Pro děti ze sociálně slabších rodin a z dětských domovů to bude znamenat stopku, protože si nebudou moci dovolit jet na tábory. Z dotací dostáváme podporu na děti samoživitelek a děti z chudších rodin, to všechno by nyní padlo,“ říká Kateřina Kuderová, hlavní vedoucí litoměřického turistického oddílu mládeže (TOM) Litomíci.

Podle Kuderové chodí do organizace malí turisté z rodin, které nejsou tak finančně zdatné, aby jejich děti mohly dělat drahé sporty. Škrty na dotacích by navíc znamenaly i nutnost zvýšení členských příspěvků, což by znamenalo další úbytek dětí. Příspěvky se totiž snaží držet na co nejnižší úrovni, aby pro nikoho nebyly překážkou.

„Navrhované snížení státní podpory na práci s dětmi a mládeží o 50 milionů korun výrazně ohrozí fungování téměř všech organizací. Z našeho pohledu nejde o úsporu. Jde o likvidaci systémové a dlouhodobě funkční práce s dětmi a mládeží,“ upozorňuje Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) sdružující více než 100 organizací, které dohromady pracují s více než 250 000 dětmi a mladými lidmi v celé republice.

Vedoucí skautského střediska Říp v Roudnici nad Labem Pavel Chaloupka se obává, že škrtnuté finance budou citelně chybět i při údržbě kluboven a dalších nutných výdajích. Budou to muset řešit zvýšením ročních poplatků dětí. Navíc Chaloupka také míní, že omezení dotací může mít vliv i na zdražení letních táborů.

Obavy sdílí také vedoucí skautského střediska Dvojka Teplice Veronika Holzknechtová. „Snížení státní podpory bude znamenat, že budeme mít méně prostředků na placení energií. Budeme muset více sahat do úspor, které se snažíme tvořit na opravu nemovitostí. Se zdražováním členských poplatků nepočítáme, pokud to však takto bude dlouhodobě, zdražování se nevyhneme,“ popisuje Holzknechtová s upozorněním, že řada dalších skautských středisek bude muset zdražit členské poplatky už nyní.

Vedoucí si na táboře platí stravu

Drtivá většina lidí, kteří pracují s dětmi a mládeží, jsou dobrovolníci, kteří za svou činnost nic nedostávají. „Jediný benefit, o který se snažíme, je, aby dobrovolníci neplatili za akce, na kterých pracují. Ale ani to se moc nedaří. V praxi to znamená, že na táboře, kde se ve svém volném čase starají o děti, si veškerou stravu platí sami,“ zmiňuje Holzknechtová.

Podle ČRDM je podpora dobrovolnictví velice důležitá, a navíc je to dobrá investice s obrovským společenským dopadem. Pokud by byla oceněna finančně, odpovídala by podle odhadů ČRDM hodnotě přibližně 1,2 miliardy korun ročně. „Prostředky určené na podporu práce s dětmi a mládeží jsou jednou z nejlépe zhodnocených veřejných investic. Pomáhají předcházet problémy, jejichž pozdější řešení je pro stát výrazně dražší,“ doplňuje Sedláček.

Skaut není jen kroužek, děti se učí kamarádství, říká zlínský vedoucí

Řada organizací v tuto chvíli ještě netuší, jak se s proškrtanými dotacemi popasuje, protože ještě nemají konkrétní čísla.

Najdou se však i organizace, které pracují zcela bez dotací. Například 7. pionýrská skupina Děčín, kterou vede Hynek Redlich.

„Škrtnutí dotací by pro nás neznamenalo nic, naše skupina žádné dotace nedostává. Máme totiž dostatek příjmů z ročních příspěvků od dětí a z příjmů z letních táborů. Navíc je s dotacemi příliš mnoho administrativy,“ říká Redlich s upozorněním, že jejich skupina je i mezi pionýry výjimečná. „Jiné pionýrské skupiny dotace berou,“ dodává.

Stopka pro chudé, kritizují dětské organizace plánované škrty. Jde o desítky milionů

19. února 2026  9:25

Srpen ne, listopad ne, snad březen. Oprava nádraží v Lovosicích se protahuje

Rekonstrukce nádražní haly v Lovosicích. (únor 2026)

Rekonstrukce nádražní haly v Lovosicích, která měla být hotova loni v srpnu, stále ještě není dokončena. Cestující sice už k nástupištím nemusí přecházet přes provizorní průchod v bývalé nádražní...

17. února 2026  9:15

Tři hektary a 152 kontejnerů. Firma chystá největší bateriové úložiště v Česku

Udržet stabilitu elektrické sítě a poskytovat podpůrné služby pro provozovatele...

Firma APB - Plzeň chce postavit u Klášterce nad Ohří na Chomutovsku dosud největší bateriové úložiště v Česku s úložnou kapacitou 1000 megawatthodin (MWh). Projekt získal jednotné environmentální...

16. února 2026  14:27

