Zveřejněné záběry zachycují údery pěstí, facky i kopance. Do konfliktu se nakonec vložila partnerka napadeného. Policie už všechny zúčastněné zachycené na záznamu ztotožnila. Na případ upozornila jako první televize CNN Prima News.
Holeček uvedl, že incident se údajně odehrál v části Střekov, skupina se však schází především v obvodu Severní Terasa. „Případ je ve fázi prověřování,“ řekla serveru iDNES.cz policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Policie zároveň prověřuje další podobné incidenty, kterými se členové party podle všeho prezentovali na sociálních sítích.
Je to relativní dětský gang. To označení je spíš PR pro negativní věci. Je to parta kluků, kteří se scházejí na Severce.