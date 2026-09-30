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Pěsti i kopance, parta dětí napadla muže. Občas udělají lumpárnu, říká šéf policie

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  16:48

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Chlapci napadli muže u něj doma | foto: iDNES.tv

Policie řeší případ skupiny dětí a mladistvých, která v Ústí nad Labem napadla dospělého muže. Parta si útok natočila, video se následně začalo šířit na sociálních sítích. Podle ředitele ústecké policie Jindřicha Holečka se ve skupině pohybují lidé ve věku zhruba od sedmi do osmnácti let, on sám by je však neoznačil za dětský gang.

Zveřejněné záběry zachycují údery pěstí, facky i kopance. Do konfliktu se nakonec vložila partnerka napadeného. Policie už všechny zúčastněné zachycené na záznamu ztotožnila. Na případ upozornila jako první televize CNN Prima News.

Holeček uvedl, že incident se údajně odehrál v části Střekov, skupina se však schází především v obvodu Severní Terasa. „Případ je ve fázi prověřování,“ řekla serveru iDNES.cz policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Policie zároveň prověřuje další podobné incidenty, kterými se členové party podle všeho prezentovali na sociálních sítích.

Je to relativní dětský gang. To označení je spíš PR pro negativní věci. Je to parta kluků, kteří se scházejí na Severce.

Jindřich Holečekředitel ústecké policie

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Chlapci napadli muže u něj doma

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