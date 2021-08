Za nepovolenou demolici lázeňské ruiny dostal podnikatel pokutu 50 tisíc

„Co na to mám říct, bohužel je to pravda. Navíc jsem nazlobený na své kolegy, kteří to nechali někde v šuplíku, odjeli na dovolenou a mezitím to nabylo právní moci. Takže se už nemohu ani odvolat,“ řekl redakci MF DNES Jaroslav Třešňák.

S pokutou prý nesouhlasí, objekt lázeňské ubytovny z 80. let, který obývaly desítky bezdomovců, prý musel zbourat co nejdříve, protože stav budovy ohrožoval okolí. „Ta ruina byla životu nebezpečná. Co kdyby to tam někoho zabilo?“ hájí se podnikatel.



Podle Českého rozhlasu sever, který na sankci pro JTH Space upozornil, byli pracovníci stavebního úřadu na kontrole budovy 12. července. V té době už ale po ní zůstaly jen trosky a suť.



„Stavební úřad zjistil, že ta rozestavěná stavba byla již odstraněna, a proto nebyl důvod, aby zahajoval nějaké řízení o zahájení nutných zabezpečovacích pracích nebo o neodkladném odstranění stavby. Zahájil s vlastníkem přestupkové řízení a byla mu uložena pokuta,“ uvedla pro Český rozhlas vedoucí stavebního úřadu Lenka Mirgová.



Budovu v Mlýnské ulici koupil Třešňák i s přilehlými pozemky od pražské firmy Simmex a během několika dní na začátku července ji nechal kompletně srovnat se zemí. Demolice ho vyšla na 30 milionů korun.



Stavba nebyla zapsaná v katastru nemovitostí

„Ta stavba nebyla nikdy zapsaná v katastru, takže oficiálně nikdy neexistovala,“ uvedl již před časem Třešňák.

Na místě nyní plánuje postavit novou luxusní čtvrť s dvaceti bytovými domy. Tři stovky bytových jednotek mají doplnit obchody, kavárny, supermarket i menší hotel.

Celé čtvrti má dominovat obří mlýnské kolo s náhonem. Projekt počítá i s lávkou, jež by propojila Havlíčkovy sady v městské čtvrti Šanov s Letnou, a také se čtyřmi stovkami parkovacích míst, která budou ukrytá pod zemí. Výstavba má vyjít až na 900 milionů korun.