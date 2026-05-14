„V ústecké nemocnici jsme prováděli úkony trestního řízení,“ potvrdil zpravodajskému portálu iDNES.cz jen stručně mluvčí olomoucké krajské policie Libor Hejtman. „Na další informace se ptejte státního zástupce,“ dodal.
Policisté prověřují olomouckou kauzu defibrilátorů od loňského roku. Lékaře z Olomouce podezřívají z ublížení na zdraví či podvodu vůči zdravotním pojišťovnám se škodou nejméně 150 milionů korun. Dosud ale nikoho neobvinili.
„Dříve řada lidí z regionu musela cestovat za implantací defibrilátoru do Prahy. Nárůst zákroků je výsledkem naší snahy o zvýšení dostupnosti této péče.“