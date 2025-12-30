Zdrogovaný řidič ujížděl před policií a boural, tím však jeho nahánění neskončilo

Autor: ,
  18:24
Policisté na Děčínsku pronásledovali minulý týden řidiče, který před nimi ujížděl vysokou rychlostí. Po nebezpečné jízdě přes několik vesnic narazil bokem auta do oplocení a utekl. Po dvou hodinách ho vypátral psovod. Šestatřicetiletý šofér měl zákaz řízení a pozitivní test na drogy. Policisté muže obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Událost se stala v pátek 26. prosince odpoledne, kdy si policisté z Krásné Lípy všimli tmavé dodávky v obci Kyjov. Jakmile řidič hlídku zaregistroval, začal ujíždět. Policisté se ho snažili zastavit, muž však jejich výzvy ignoroval a ujížděl vysokou rychlostí přes obce Doubice, Dolní Chřibská, Chřibská-Potoky a Jetřichovice.

Jedno auto vjelo do protisměru. Při střetu se zranilo sedm lidí, z toho čtyři děti

Pronásledování skončilo v Rynarticích, kde řidič nezvládl řízení, narazil bokem auta do oplocení a hromady dřeva u domu. Ani po této kolizi však nezastavil, dodávku zanechal až u dalšího domu a utekl, uvedla mluvčí.

Na místo dorazily další hlídky a začala rozsáhlá pátrací akce. Do hledání se zapojili policisté z okolních oddělení, Speciální pořádková jednotka Ústeckého kraje, psovod se služebním psem i vrtulník Letecké služby Policie ČR. Přibližně po dvou hodinách vypátral řidiče psovod u autobusové zastávky v Rynarticích.

Dopravní komplikace na Děčínsku. Sypače havarovaly na zledovatělé silnici

Kontrola ukázala, že muž měl soudem zakázané řízení všech motorových vozidel až do příštího roku. „Přesto usedl za volant a svou nebezpečnou jízdou ohrozil ostatní účastníky silničního provozu,“ sdělila mluvčí.

Orientační test na drogy u muže pozitivně reagoval na amfetamin. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, řidič však odmítl odběr krve. Případem se nadále zabývají policisté z obvodního oddělení Krásná Lípa.

30. prosince 2025  18:36

