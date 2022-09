Při honičce s policií muž bez řidičáku boural a těsně minul ženu s kočárkem

Rumburští policisté chtěli řidiče zkontrolovat, protože pro ně nebyl neznámý. Věděli, že jde o člověka, který by za volantem sedět neměl. Jenže výzvy k zastavení vyšly na prázdno. Šofér začal ujíždět. Odstartovala tak dlouhá a nebezpečná honička.

Na záběrech z palubní kamery je mimo jiné vidět, jak muž v jednu chvíli jen těsně míjí ženu s kočárkem.

„Policisté byli ujíždějícímu řidiči po celou dobu v patách a vozidlo pronásledovali přes státní hranice až do německé příhraniční obce Seifhennersdorf. Tam šofér pronásledovaného vozidla nedal na křižovatce přednost jinému projíždějícímu autu a následně došlo k jejich střetu. Ani to ho však nezastavilo a pokračoval zpět přes státní hranice do České republiky směrem na Varnsdorf,“ popsala policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

V Česku pak už byla v terénu připravená další hlídka, která udělala na silnici zátaras. Ten by řidič zřejmě objel, jenže v cestě mu zároveň stáli krásnolipští policisté s namířenými zbraněmi. Nakonec tedy zastavil.

„Muž se podrobil orientačním testům na přítomnost alkoholu v dechu a na návykové látky. Provedená orientační dechová zkouška na alkohol byla negativní, avšak test na drogy měl pozitivní výsledek na amfetamin/metamfetamin,“ uvedla Kubíčková.

„Lustrací jsme zjistili, že muž nevlastní řidičské oprávnění a navíc má vysloveny tři platné zákazy řízení motorových vozidel, nejdelší z nich až do srpna 2024,“ podotkla.

Muž byl následně obviněn z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. „V případě uznání viny u soudu mu za tento přečin hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ doplnila mluvčí.