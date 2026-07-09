Pár dnů staré štěně někdo hodil v pytli do potoka. Zachránili ho, ale jen na chvíli

Divné zvuky a nářek vycházející z koryta potoka upozornily v úterý kolemjdoucího muže na něco nepatřičného. Nevěděl přesně původ zvuků a kontaktoval městskou policii.
Protože v místě je vysoká zeď a hodně vysoká tráva, strážníci kvůli špatně přístupnému místu zalarmovali hasiče. Na místo tak vyjeli profesionálové z děčínské stanice i místní dobrovolníci.
Hasiči v korytě potoka nalezli štěňátko, u kterého byl i pytel. Hasiči se strážníky okamžitě zajistili převoz zvířete do útulku k rychlé péči.
„Ihned po přijetí jsme začali hledat náhradní matku, což je pro tak malé štěně, které je bezprostředně na péči matky závislé, nejdůležitější. Vzhledem k našim přátelům, kteří se rekrutují z větší části z řad pejskařů, se nám ihned zadařilo a štěňátko putovalo ihned k náhradní kojné fenečce u Lady Flachsové, která nám velice ochotně a rychle vyšla vstříc,” uvedla Eveline Jahelková z Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata Děčín, kam bylo právě nalezené štěně poté převezeno.
„Jednalo se pravděpodobně o štěňátko křížence, protože žádný slušný chovatel, by takhle situaci neřešil. I v případě, že se jednalo o křížence, mohl majitel nechat štěně u matky a bez problémů by se mu pak našel domov, protože o štěňata je permanentně velký zájem,“ dodává Jahelková.
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Podle Jahelkové každý den někdo volá do útulku, zda nemají nějaké štěně. „Opravdu takto brutálně nemusel majitel tuto situaci řešit. I kdyby se spojil s útulkem, vždy se dá vše řešit, samozřejmě v zájmu zvířete,“ doplňuje.
Štěně bylo staré zhruba tři až čtyři dny. „Podle zbarvení by se možná mohlo jednat i o křížence border kolie, ale v takovém věku je opravdu těžké odhadnout, co by z něho vyrostlo,” zakončuje Jahelková.
Nález malého štěněte v Jílovském potoce má však smutný konec. Štěně i přes zajištěnou péči v noci na středu uhynulo.