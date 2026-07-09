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Pár dnů staré štěně někdo hodil v pytli do potoka. Zachránili ho, ale jen na chvíli

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  10:32
V korytě Jílovského potoka v Martiněvsi na Děčínsku hasiči zahraňovali odhozené...

V korytě Jílovského potoka v Martiněvsi na Děčínsku hasiči zahraňovali odhozené novorozené štěně. | foto: Tomáš Straka

Záchrana se podařila a hasiči štěněti našli i náhradní fenu.
Protože v místě je vysoká zeď a hodně vysoká tráva, strážníci kvůli špatně...
Hasiči v korytě potoka nalezli štěňátko u kterého byl i pytel. Hasiči okamžitě...
Hasiči v korytě potoka nalezli štěňátko u kterého byl i pytel.
6 fotografií
V korytě Jílovského potoka v Martiněvsi na Děčínsku hasiči zahraňovali odhozené novorozené štěně. Záchrana se podařila a hasiči mu našli i náhradní fenu. Psí miminko však i přes urychlené zajištění péče uhynulo.

Divné zvuky a nářek vycházející z koryta potoka upozornily v úterý kolemjdoucího muže na něco nepatřičného. Nevěděl přesně původ zvuků a kontaktoval městskou policii.

Protože v místě je vysoká zeď a hodně vysoká tráva, strážníci kvůli špatně přístupnému místu zalarmovali hasiče. Na místo tak vyjeli profesionálové z děčínské stanice i místní dobrovolníci.

Hasiči v korytě potoka nalezli štěňátko, u kterého byl i pytel. Hasiči se strážníky okamžitě zajistili převoz zvířete do útulku k rychlé péči.

V korytě Jílovského potoka v Martiněvsi na Děčínsku hasiči zahraňovali odhozené novorozené štěně.
Záchrana se podařila a hasiči štěněti našli i náhradní fenu.
Protože v místě je vysoká zeď a hodně vysoká tráva, strážníci kvůli špatně přístupnému místu zalarmovali hasiče. Na místo tak vyjeli profesionální hasiči z děčínské stanice i místní dobrovolní hasiči.
Hasiči v korytě potoka nalezli štěňátko u kterého byl i pytel. Hasiči okamžitě se strážníky zajistili převoz zvířete do útulku k rychlé péči.
6 fotografií

„Ihned po přijetí jsme začali hledat náhradní matku, což je pro tak malé štěně, které je bezprostředně na péči matky závislé, nejdůležitější. Vzhledem k našim přátelům, kteří se rekrutují z větší části z řad pejskařů, se nám ihned zadařilo a štěňátko putovalo ihned k náhradní kojné fenečce u Lady Flachsové, která nám velice ochotně a rychle vyšla vstříc,” uvedla Eveline Jahelková z Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata Děčín, kam bylo právě nalezené štěně poté převezeno.

„Jednalo se pravděpodobně o štěňátko křížence, protože žádný slušný chovatel, by takhle situaci neřešil. I v případě, že se jednalo o křížence, mohl majitel nechat štěně u matky a bez problémů by se mu pak našel domov, protože o štěňata je permanentně velký zájem,“ dodává Jahelková.

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Podle Jahelkové každý den někdo volá do útulku, zda nemají nějaké štěně. „Opravdu takto brutálně nemusel majitel tuto situaci řešit. I kdyby se spojil s útulkem, vždy se dá vše řešit, samozřejmě v zájmu zvířete,“ doplňuje.

Štěně bylo staré zhruba tři až čtyři dny. „Podle zbarvení by se možná mohlo jednat i o křížence border kolie, ale v takovém věku je opravdu těžké odhadnout, co by z něho vyrostlo,” zakončuje Jahelková.

Nález malého štěněte v Jílovském potoce má však smutný konec. Štěně i přes zajištěnou péči v noci na středu uhynulo.

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