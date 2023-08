Muž se zákazem řízení ujížděl hlídce v hledaném autě, uvázl u polní cesty

Policisté z Benešova nad Ploučnicí o víkendu několik kilometrů pronásledovali ujíždějícího řidiče ve voze Audi. Jeho jízda skončila poté, co najel do příkopu u polní cesty, kde uvázl. Ukázalo se, že muž má zákaz řízení. Auto bylo navíc v pátrání. Už proběhl soud, muže poslal na devět měsíců do vězení.