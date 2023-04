V Děčíně odvolali čtyři radní, primátor nevyloučil rozpad koalice

Zastupitelstvo se ve čtvrtek přitom sešlo, aby byl zvolen náměstek primátora namísto Jana Skalického (za ANO), jenž byl z funkce odvolán na minulém zasedání. Nakonec byl návrh na jeho nahrazení stažen.

Koalice ANO a SPD dosud měla v zastupitelstvu většinu 16 hlasů. Anděl nemůže počítat se Skalickým a zřejmě ani s Šefarou. Pokud by však zůstala jistota 14 hlasů, podle něj by se nic měnit nemuselo. Po dnešku se mu ale podpora 14 hlasů zdá nejistá. „Nevylučuji teď vůbec nic,“ řekl a doplnil, že případná nová koalice by se měla skládat ze tří subjektů. Opoziční zastupitelé už po volbách avizovali, že si spolupráci s SPD neumí představit.

Primátora navrhl odvolat Skalický, ještě na minulém jednání přitom tvrdil, že tento krok neučiní. Ve čtvrtek uvedl, že město potřebuje pracovitého primátora, kterým podle něj Anděl není. Anděl řekl, že jde o mstu. Skalický navrhl také odvolání Poschové. Opoziční zastupitelka Anna Lehká (Volba pro Děčín) před hlasováním uvedla, že opozice je pro jeho návrhy. Zdůvodnila to tím, že není s vedením města včetně primátora spokojená.

Šefaru navrhl odvolat Daniel Valko (SPD). Řekl, že klub SPD dospěl k názoru, že komunikace s Šefarou jako nestraníkem SPD je nedostatečná. Podle něj byly některé jeho kroky v rozporu s ostatními zastupiteli SPD.

Zastupitelé se opět vyjadřovali k diskutovanému zvolení Skalického do zastupitelstva. Dlouholetý lobbista za stavbu jezu na Labi měl trvalé bydliště v Děčíně od začátku loňského srpna, komunální volby byly v září. Skupina navrhovatelů kvůli tomu dala návrh na neplatnost voleb, podle nich si Skalický změnil bydliště kvůli volbám. Soud návrh zamítl, v odůvodnění sdělil, že Skalického k Děčínu vážou pracovní a zájmové vazby, které jsou spojené i s faktickým pobytem ve městě.

Opoziční zastupitel Tomáš Brčák (ODS) kvůli tomu navrhl odvolat Jitku Flachsovou (ANO), protože Skalickému pronajala byt. „Tím, že jsem s panem Skalickým uzavřela nájemní smlouvu, jsem podle soudu žádný zákon neporušila,“ hájila se Flachsová. Brčák ještě po odvolání náměstkyně a dvou radních navrhl odvolání zbylých členů rady. Radu města teď tvoří primátor Anděl, náměstkové Jaroslav Foldyna (SPD) a Václav Němeček (ANO) a radní Jan Palička (ANO).

Loňské volby v Děčíně vyhrálo hnutí ANO s 11 mandáty, koalici složilo s SPD, které získalo pět křesel. V opozici je s pěti mandáty Volba pro Děčín, tři křesla má Náš Děčín, dva mandáty získala ODS a jeden Piráti.

