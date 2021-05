K pochybením nedošlo. Děčín se omluvil bývalé ředitelce zámku za nařčení

„Jsem ráda, že se město omluvilo, už bylo na čase. To, co tvrdili, bylo strašně nefér. Nebylo na tom nic pravdy a všichni to věděli. Jsem ráda, že to teď přiznalo i město,“ sdělila Krupičková.

Děčín omluvu zveřejnil na svých webových stránkách po rozhodnutí rady města. Píše se v ní, že město neprávem spojovalo odchod Krupičkové s informací, že z její strany došlo k řadě závažných pochybení. Nakonec se prý neprokázalo, že by Krupičková městu způsobila v souvislosti se správou zámku jakoukoliv škodu.

„Orgány činné v trestním řízení nezahájily v souvislosti se správou zámku trestní řízení. Město Děčín bylo okresním státním zastupitelstvím vyrozuměno o zjevné neodůvodněnosti podezření z trestné činnosti. Veřejnoprávní kontroly s paní Krupičkovou v pozici ředitelky zámku dopadly vždy bez zjištění vážných nedostatků. Ve světle výše uvedeného lze tedy považovat výroky představitelů města o nefundovanosti Ivety Krupičkové za neopodstatněné,“ píše se v omluvě.

Krupičková nyní považuje celou událost za uzavřenou. „Bylo to pro mě natolik nepříjemné, že už to chci mít za sebou. Jsem hlavně ráda, že na mě nezůstalo jakékoliv podezření, že jsem způsobila nějakou škodu nebo že jsem něco dělala nekompetentně. To je pro mě podstatné,“ doplnila.