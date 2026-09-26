Médiím to oznámil mluvčí Správy železnic David Kabele. Podle informací na webu Českých drah se nepodařilo zajistit náhradní autobusovou dopravu, ale přímo ve městě mohou lidé využít linky MHD. Omezení potrvá podle drah asi do 19:00.
Nehoda se podle Českých drah stala kolem 14:00 v úseku mezi stanicemi Děčín hlavní nádraží - Děčín Prostřední Žleb. Provoz na trati stojí, dotklo se to lokálních i dálkových spojů. Po dobu výluky mohou lidé jezdit autobusy mezi stanicemi Děčín hlavní nádraží a Děčín východ.