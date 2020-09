Děčínské zastupitelstvo opět nezvolilo primátora, dohoda je v nedohlednu

Čtvrteční volba se vůbec neuskutečnila. Na návrh Jaroslava Hroudy, který je nadále pověřený řízením města, nedošlo ani ke schvalování programu jednání, na němž volba byla.

„Výsledek je, že se nebude hlasovat o novém vedení města. Tato situace je nedůstojná a je vidět, kdo má zájem situaci řešit, a kdo ne,“ řekl opoziční zastupitel Tomáš Brčák (ODS).

Poprvé v historii města se hlasovalo díky digitálnímu přenosu, protože Valdemar Grešík (Volba pro Děčín) a Jiří Anděl (ANO) byli kvůli koronaviru v karanténě.

Několik dní před zastupitelstvem na post zastupitelů rezignovali Martin Liessel a Petr Látal (oba ANO), na jejich místa zasedli Jiří Aster a Radek Flachs.

Podle pověřeného primátora, který jako jediný nepodepsal výzvu k dnešnímu mimořádnému zasedání zastupitelů, by jednání bylo mrhání časem.

„Pokud někdo nemá ve 27členném zastupitelstvu uzavřenou kolaci 14 lidí, tak pokoušet se o to na jednání je nesmysl a nemůže se to podařit. Vedení města funguje a pracuje dál. Abychom dělali každý měsíc pokus o sestavení koalice a střídali ve vedení různé lidi, je hloupost. Měsíc by minimálně zjišťovali, co běží, co je rozjednáno. Ti, co tam sedí, to vědí a rada pracuje dál,“ sdělil Hrouda.

Vznik koalice podle něj stále drhne na tom, že jednotlivci mají neúměrné požadavky.

„A nejsou ochotni podřídit se názoru většiny. Zatím vždy menšina není ochotná akceptovat většinu, proto nedošlo ke shodě 14 lidí,“ přiblížil Hrouda, podle kterého jednání stále probíhají.

Zastupitelstvo se vůbec nepokusilo řešení najít

„Dokážu si představit, že bez funkční koalice by město fungovalo celé dva roky, ale byl bych velice nerad. Protože rada v pěti lidech musí být připravena hlasovat. Nikdo si ale nemůže dovolit být nemocný, protože rada by nebyla usnášení schopná. V tom je rada trošku paralyzována, to je ta největší komplikace,“ míní Hrouda.

Opozice byla velmi zklamaná, že se zastupitelstvo vůbec nepokusilo nějaké řešení najít.

„Máme tři měsíce radu v demisi a vypadá to, že to vyhovuje a mohlo by to tak být další měsíce. To je pro nás absolutně neakceptovatelné a divíme se, že pro ostatní to přijatelné je,“ řekl opoziční zastupitel Martin Pošta (Volba pro Děčín).

Podle něj je problém vyjednávání v tom, že některé osobnosti nechtějí slevit ze svých postů i vnitřní válka v některých stranách.

Není zde vůle hledat řešení, míní opoziční zastupitel

Opozice byla připravena navrhnout koalici podle volebních výsledků bez KSČM a SPD. Protože však nedošlo ke schválení schůze zastupitelů, nedošlo ani na tento návrh.

„Není zde vůle hledat řešení. To je šílený stav pro město i občany,“ prohlásil Pošta.

Podle opoziční zastupitelky Anny Lehké (Volba pro Děčín) může nastat situace, kdy se ANO zase pokusí upozadit Hroudu.

„Je otázka, jak dlouho to vydrží, nyní to bylo dva dny. Naše hlasy ale rozhodně mít nebudou. V tuto chvíli je patová situace trošku i na naší straně, momentálně si nedovedu představit, že bychom byli ochotni přistoupit na předložené podmínky. Stále platí, pokud bude v radě pověřený primátor Hrouda a Vladislav Raška (Náš Děčín), žádnou z těchto variant nepodpoříme,“ sdělila Lehká.

Volby v Děčíně vyhrálo ANO s 9 mandáty a vládla v koalici s hnutím Náš Děčín se 4 mandáty a ČSSD s jedním mandátem. V opozici byla Volba pro Děčín se 4 mandáty, Piráti, Změna pro Děčín, ODS a KSČM mají po 2 mandátech, SPD má 1 mandát.