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V Děčíně se objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo strom a způsobilo menší škody

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  20:42
Při pátečních bouřkách se v děčínské městské části Bynov objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom, způsobilo menší škody. Na facebooku to v neděli uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Minulou neděli se dvě slabší tornáda objevila také na jihu Čech.
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Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Bynově objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom, způsobilo menší škody. (5. června 2026) | foto: ČHMÚ

Tornádo se v Děčíne zformovalo po 15. hodině, kdy byly podmínky pro jeho vznik poměrně příznivé. „Vysoká vlhkost v nízkých hladinách atmosféry, instabilní prostředí a poměrně silný střih větru do jednoho kilometru (rozdíl v proudění mezi zemí a jedním km). Svou roli mohl sehrát patrně i reliéf terénu,“ uvedli meteorologové.

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Podle mezinárodní Fujitovy stupnice mělo děčínské tornádo intenzitu 0,5 stupně. Nejsilnější tornáda mají pět stupňů.

Zpočátku nebyl výskyt tornáda zcela jasný, potvrdil ho až terénní průzkum. Menší škody jsou v Bynově, ČHMÚ ale nevylučuje, že by mohly být také v okolních lesích. „Na jednom místě byl vyvrácen menší strom z „měkkého dřeva“. Ostatní škody byly menší, většinou jen poškozené menší větve, které ale byly přeneseny i na vzdálenost několika set metrů,“ sdělil ústav.

Na českém území se tornáda objevují relativně často, v naprosté většině jsou slabá, ročně jich ČHMÚ zaznamená několik. „Takto slabá tornáda jsou a vždy byla běžnou součástí světa kolem nás a nelze je v četnosti a významnosti dávat do souvislosti například s tornádem síly IF4 na Moravě v roce 2021,“ dodali meteorologové.

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