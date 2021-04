Spor o teplo v Děčíně pokračuje, dodavatel chce od družstva další peníze

Podle dodavatelské společnosti Termo dochází k porušování memoranda o spolupráci, které v roce 2015 uzavřela s městem a Stavebním bytovým bytovým družstvem SBD. Termo proto nyní od družstva požaduje zaplacení další části z ušlého zisku, o který kvůli nedodržení memoranda přišla.

Zatímco za rok 2016 firma požadovala ušlý zisk ve výši 555 tisíc korun, nyní v rozšíření žaloby požaduje za rok 2017 již 1,4 milionu korun.

V loňském roce děčínský okresní soud podle Terma vydal platební příkaz, aby SBD první částku ve výši 555 tisíc korun uhradilo, ale družstvo se odvolalo a další jednání soudu se předpokládá v tomto roce.

„Pokud SBD škodu uhradí a začne podmínky memoranda dodržovat, jsme připraveni nevymáhat škody, které nám odpojení těchto domů způsobilo v dalším období, tedy v letech 2018 až 2020,“ řekl předseda představenstva společnosti Termo Libor Štěpán.

Ušetří? To je lež

Podle firmy družstvo nadále svým členům a obyvatelům domů tvrdí, že odpojením od teplárny ušetří polovinu nákladů na vytápění a ohřev vody.

„To je lež. Naše cena tepla je na jedenáctiletém minimu a hodně pod průměrnou cenou tepla v Česku. Většina domů, které si chtějí pořídit domovní plynovou kotelnu, neušetří nic, řada z nich prodělá a ty, které si chtějí pořídit tepelná čerpadla, prodělají vždy a hodně. Naše cena za gigajoule tepla je ve věrnostním programu 583 korun včetně DPH, cena z tepelných čerpadel se nedostane ani pod 700 korun,“ tvrdí Štěpán.

Podle něj je postup, jaký používají firmy nabízející plynové kotelny a tepelná čerpadla, srovnatelný s praktikami „energetických šmejdů“.

Na soud se těšíme

Bytové družstvo slova o porušení memoranda odmítá a na soud už se prý těší. „Velmi se těšíme, aby už rozhodl. Jsme naprosto a skálopevně přesvědčeni, že jsme žádnou dohodu neporušili. To, co dělá Termo a jak vůči nám vystupuje, považujeme jednoznačně za šikanózní způsob komunikace se svým obrovským a důležitým zákazníkem. Vnímáme to jako šikanózní žaloby, které nejsou postavené na reálném základě,“ prohlásil předseda bytového družstva Jiří Chára.

Podle něj by situaci pomohlo, kdyby společnost Termo byla ochotna jednat a obrousit vzniklé hrany ve vzájemné komunikaci.

Družstvo podle něj nemůže lidem, kteří investovali velké peníze do zateplení svých domů, výměny oken a střech, bránit změnit i vytápění a díky tomu ušetřit.

„Největší náklady domů jsou i 700 tisíc korun ročně za teplo a teplou vodu. Dnes u nás máme padesát vlastních kotelen, které provozujeme přes dvacet let. Lidé si mezi sebou řeknou, jak jim náklady klesly. Pak jim nemůžeme říci ne, protože Termo by přišlo o svůj výnosný byznys. My chceme, aby lidé měli volbu,“ dodal Chára.