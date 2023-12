Mladíci poplivali a zbili muže v obchodním centru, dostali deset měsíců vězení

Mladíci, z nichž jeden se podobného deliktu dopustil už v minulosti, stáli v horním patře nákupního centra, když jeden z nich plivl na třicetiletého muže. „Ten si to nechtěl nechat líbil a šel pro ochranku, aby to vyřešila. Ovšem nejdříve zamířil na toalety, aby plivanec umyl. Zde jej ovšem obvinění kontaktovali a následně surově i fyzicky napadli,“ řekla mluvčí policie Eliška Kubíčková poté, co policisté podali návrh na obžalobu.

Soud se začal případem zabývat dnes a hned vynesl rozsudek. Předseda senátu Jiří Puchmeltr řekl, že oba útočníci po předchozí slovní rozepři doběhli odcházejícího muže, jeden stupňoval agresivní verbální komunikaci a v nestřežené chvíli, když se poškozený otočil na svou přítelkyni, ho udeřil s nápřahem pěstí do tváře tak, že upadl v krátkém bezvědomí na záda na zem. Poté mladík odešel.

„Poškozený ležel nehybně na zemi, druhý přistoupil a dvakrát ho kopl nohou do obličeje,“ uvedl soudce. Svého jednání zanechal až ve chvíli, kdy ho odstrčila žena, pak z místa utekl.

Prohlášení viny korespondovalo podle soudu s kamerovým záznamem a znaleckým posudkem lékaře. Doznání a prohlášení viny tedy sice je polehčující okolností, ale podle soudce nebylo takového charakteru, že by pomohlo objasnit trestnou činnost.

Jednoho z obžalovaných potrestal soud za úmyslné ublížení na zdraví a výtržnictví, druhého za pokus o úmyslné ublížení na zdraví a výtržnictví. Trest uložil shodný ve výši deseti měsíců, protože jeden z mladíků se obdobného jednání v minulosti dopustil a odsouzen byl k podmíněnému trestu tři týdny před spácháním skutku v Děčíně. Mladíkům hrozil trest od tří do osmnácti měsíců.

Jeden z mladíků se proti rozsudku odvolal na místě, druhý se odvolání vzdal.

