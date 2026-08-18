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V Děčíně se kus skály zřítil na střechu firmy. Policie uzavřela silnici

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  15:24

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V Děčíně se sesunula část skalního masivu v Teplické ulici. (18. srpna 2026) | foto: Město Děčín

V Děčíně se sesunula část skalního masivu v Teplické ulici. Skalní blok se zřítil na střechu firmy Stroj Union. Úsek silnice I/13 od Pivovarské po Saskou ulici je obousměrně uzavřený pro auta i chodce. Místo je nebezpečné. Město vyslalo k sesuvu skalní četu.

„Došlo k odlomení převisu ze skalního bloku, jeho následnému pádu do svahu, po kterém se zřítil až na střechu podniku,“ uvedlo město na svém Facebooku.

„Nikdo nebyl zraněn. Policisté zajišťují bezpečnost na místě,“ uvedla mluvčí policie Eliška Kubíčková.

V Děčíně se sesunula část skalního masivu. Přilehlá silnice je zavřená. (18. srpna 2026)

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Nyní na místo dorazil geotechnik, který posoudí stav skalního masivu a další postup.

Lokalita se nachází v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Kvůli uzavírce části hlavní silnice se ve městě tvoří kolony. O dalším postupu se rozhodne po získání informací od skalní čety.

Sesuvy řeší v regionu kromě Děčína také Ústí nad Labem, dlouhodobě sleduje pohyb skal Správa národního parku České Švýcarsko.

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Děčín vytvořil skalní četu loni. O skály se celoročně starají tři lidé. Náklady na projekt jsou zhruba 11 milionů korun, dotace z programu Interreg Česko–Sasko 2021–2027 pokryje 80 procent. Specializovaný tým funguje také v národním parku.

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