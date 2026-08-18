V Děčíně se kus skály zřítil na střechu firmy. Policie uzavřela silnici

„Došlo k odlomení převisu ze skalního bloku, jeho následnému pádu do svahu, po kterém se zřítil až na střechu podniku,“ uvedlo město na svém Facebooku.
„Nikdo nebyl zraněn. Policisté zajišťují bezpečnost na místě,“ uvedla mluvčí policie Eliška Kubíčková.
Nyní na místo dorazil geotechnik, který posoudí stav skalního masivu a další postup.
Lokalita se nachází v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Kvůli uzavírce části hlavní silnice se ve městě tvoří kolony. O dalším postupu se rozhodne po získání informací od skalní čety.
Sesuvy řeší v regionu kromě Děčína také Ústí nad Labem, dlouhodobě sleduje pohyb skal Správa národního parku České Švýcarsko.
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Děčín vytvořil skalní četu loni. O skály se celoročně starají tři lidé. Náklady na projekt jsou zhruba 11 milionů korun, dotace z programu Interreg Česko–Sasko 2021–2027 pokryje 80 procent. Specializovaný tým funguje také v národním parku.