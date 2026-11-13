„Na základě dosud zjištěných skutečností kriminalisté muže v těchto dnech zadrželi a následně zahájili jeho trestní stíhání,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
„Podle závěrů dosavadního prověřování měl obviněný opakovaně vykonávat pohlavní styk se ženou proti její vůli, přičemž měl využívat její zranitelnosti a omezené schopnosti bránit se jeho jednání,“ doplnila.
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Vyšetřovatelé podali návrh na vzetí do vazby, který nakonec soud akceptoval.
„V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na dvanáct let,“ doplnila Kubíčková bez dalších podrobností.