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Opakovaně znásilňoval ženu, která se jen těžko mohla bránit. Obviněný je ve vazbě

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  9:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Děčínští kriminalisté vyšetřují případ opakovaného znásilňování, přičemž osmačtyřicetiletý muž podle nich využíval ženiny zranitelnosti a omezené schopnosti bránit se. Obviněný je aktuálně ve vazbě.

„Na základě dosud zjištěných skutečností kriminalisté muže v těchto dnech zadrželi a následně zahájili jeho trestní stíhání,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

„Podle závěrů dosavadního prověřování měl obviněný opakovaně vykonávat pohlavní styk se ženou proti její vůli, přičemž měl využívat její zranitelnosti a omezené schopnosti bránit se jeho jednání,“ doplnila.

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Vyšetřovatelé podali návrh na vzetí do vazby, který nakonec soud akceptoval.

„V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na dvanáct let,“ doplnila Kubíčková bez dalších podrobností.

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Opakovaně znásilňoval ženu, která se jen těžko mohla bránit. Obviněný je ve vazbě

ilustrační snímek

Děčínští kriminalisté vyšetřují případ opakovaného znásilňování, přičemž osmačtyřicetiletý muž podle nich využíval ženiny zranitelnosti a omezené schopnosti bránit se. Obviněný je aktuálně ve vazbě.

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