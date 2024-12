Děčín odvolal ředitelku Centra sociálních služeb. Manažersky selhala, řekli radní

O odvolání Jany Skalové rozhodla městská rada tento týden. „Pochybení se týkala především personální stability v Domově pro seniory v Křešicích. V tuto chvíli reagujeme na nějaké podněty a zjišťujeme další podklady. Dnes už bývalá paní ředitelka nemá důvěru rady města,“ uvedla náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká (Volba pro Děčín), která má sociální oblast na starosti.

O jaká konkrétní pochybení šlo, nechtěla náměstkyně komentovat. „Naší prioritou je nyní stabilizace organizace, zachování standardů kvality poskytované péče, ale především spokojenost klientů a jejich blízkých,“ doplnila náměstkyně s tím, že je třeba zklidnit situaci nejen v domově v Křešicích, ale v celé organizaci.

Město také nechá v Centru sociálních služeb provést komplexní audit a začne připravovat výběrové řízení na pozici nového ředitele či ředitelky. Řízením byla dočasně pověřena Veronika Kropáčková, která v centru dosud zastávala funkci odborného garanta pro sociální oblast.

Dnes už bývalá ředitelka Jana Skalová podle svých slov neví, proč byla odvolána. „Žádné oficiální zdůvodnění svého odvolání jsem zatím neobdržela. Četla jsem pouze to, co je napsané na webových stránkách města, ale nevím, jestli to mám brát jako oficiální vyjádření. V tuto chvíli nejsem na pozici ředitelky a čekám, jaký bude další postup,“ poznamenala.

Centrum sociálních služeb je největším poskytovatelem řady sociálních služeb na Děčínsku. V Děčíně zajišťuje provoz azylového domu, denního stacionáře nebo poskytuje pečovatelské služby, spravuje také domov se zvláštním režimem v Kamenické ulici a letos v září otevřený domov pro seniory v městské části Křešice.

Stavba vyšla na 155 milionů korun, zhruba třetinu nákladů pokryla dotace. Jde o největší investici města za poslední roky, nový domov tady našlo 42 klientů.