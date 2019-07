Děčín hledá místo pro průmyslový rozvoj, nabízí se chátrající nádraží

Areál je totiž jedinou oblastí v Děčíně, kde by mohly nové podniky vzniknout. Jinde to nedovolí kaňon řeky Labe, která se čas od času při povodních vylije z břehů, či nedaleký národní park České Švýcarsko.

Teď město připravuje podklady pro vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží. Studie, stejně tak samotný projekt, jehož uskutečnění spolkne stovky milionů korun, mají být hrazeny z vládního programu Restart, který je určen na podporu třem krajům postižených například těžbou uhlí.

Na ambiciózní záměr město přivedla příprava velkého projektu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), který počítá se zásadní modernizací trati Kolín–Všetaty–Děčín včetně úpravy východního nádraží a přilehlé železniční infrastruktury.

„Území by pak mohlo být rozčleněno na tři části: první část je zóna dopravní infrastruktury, která bude využita čtrnácti novými kolejemi ve dvou svazcích, jež celou plochu rozdělí podélně zhruba uprostřed. Druhá část, ze které by měly být odstraněny koleje a další železniční zařízení směrem k ulici Benešovská, by měla sloužit pro průmyslovou výrobu, tedy jako průmyslová zóna,“ zmínil mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

Část třetí zahrnuje nyní opuštěnou historickou budovu rakouské dráhy postavenou v letech 1870 až 1874 ve výpravném novorenesančním slohu, která je kulturní památkou, a k tomu plochu podél ulice 17. listopadu až k ulici Krokova.

„Toto území by sloužilo pro služby a obchod, lehkou výrobu a jako zázemí průmyslové zóny,“ dodal Stínil.

O stěhování na nádraží usiluje dopravní fakulta ČVUT

Podle Marka Illiaše, mluvčího SŽDC, má jen rekonstrukce železniční stanice Děčín východ odhadovaný rozpočet 2,4 miliardy korun. „Nyní je ve stadiu předložení záměru projektu centrální komisi ministerstva dopravy,“ podotkl Illiaš.

Jaké firmy by mohly na proměněné ploše, případně ve zrenovovaném nádraží sídlit, není zatím jasné. Rýsuje se však možnost, že by se sem přemístila děčínská pobočka dopravní fakulty ČVUT, již v záměru podporuje rektorát v Praze.

„Univerzita má zájem o nádražní budovu a přilehlé pozemky. Propojení univerzity s inovativním podnikám může být pro všechny výhodné,“ řekl vedoucí děčínského pracoviště dopravní fakulty a radní Ondřej Smíšek (Náš Děčín).

V budově nádraží by tak mělo být ubytování pro studenty či výukové sály. „Pro nás je stěžejní, že jsou zde mnohem výhodnější prostory pro těžkou techniku, různé dopravní simulátory třeba aut či lokomotiv, které nyní nemáme kam dát. Počítáme i s tím, že venku by byla plocha pro polygon, na kterém děláme různé crash testy. Nyní si ho musíme složitě půjčovat,“ uvedl Smíšek.

Pokud vše vyjde, do Děčína by se přestěhovala technika, která se do univerzitních prostor v Praze nevejde, a zřejmě by došlo k velkému rozšíření činnosti děčínské dopravní fakulty.