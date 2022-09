Hliníkárna u Děčína otevřela novou halu za miliardu, práci tam má 80 lidí

Do jejího výrobního portfolia patří hliníkové komponenty jako uložení motorů, převodovek, podvozky, palivové potrubí nebo klimatizaci pro elektrické modely automobilek jako Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Škoda, Jaguar, Tesla nebo Land Rover. Ale také hliníkové profily pro stavební průmysl, nákladní vozy nebo rámy na zastřešení bazénů či rámy oken.

„Letos dosáhneme nejlepších výkonů v historii celé továrny. Po covidu došlo k disbalanci poptávky a nabídky, což se v automobilovém průmyslu stává. Nyní je nutné to dohnat. Jsou obrovské nároky na to, abychom vyráběli, a myslím, že to bude trvat až do konce roku. Co se stane od prvního ledna, je opravdu otázka,“ řekl jednatel firmy Jiří Palma. Poukázal na vysoké ceny energií i nejistotu v řadě firem.

Zatímco některé firmy kvůli vysokým cenám elektřiny a plynu bojují o přežití nebo rovnou propouštějí – v srpnu úřadu práce nahlásili dva zaměstnavatelé v regionu propuštění 303 zaměstnanců – Constellium investovalo do nového provozu.

„Vnímáme dnes všechna jednání na národních úrovních o zásobách a dodávkách plynu. Nicméně jsme připraveni na různé varianty. Musíme počítat s technickými omezeními, která jsou v automobilovém průmyslu i v jiných segmentech. To je realita, se kterou se musíme smířit,“ konstatoval generální ředitel společnosti Constellium Jean-Marc Germain.

Kvůli vysokým cenám energií vláda firmám pomůže 30 miliardami korun, což Constellium vítá. „Pomoc vlády potřebujeme, ale naše spotřeba elektřiny i plynu je velká. Budeme se snažit zvýšené energetické nároky převést i na naše zákazníky. Musíme také počítat s rezistencí, konkurencí a importy ze zemí, kde nejsou zasažení zvýšenými cenami energie. To znamená, že jakákoli pomoc je vítaná. Ale především potřebujeme stabilitu cen, jasnou i pro příští roky,“ sdělil Palma.

Díky nové technologii vzrostla roční výrobní kapacita firmy na 100 000 tun lisovaných produktů. V nové výrobní hale jsou dvě tavicí pece, 12 lisů na přímé nebo nepřímé lisování a další zařízení na obrábění a řezání.

Firma se snaží snižovat náklady, kde se dá. Například teplo z pecí využívá k vytápění haly. Příští rok zase bude na střechu továrny dávat solární panely. „Díky nim ohřejeme vodu, vytopíme budovy, budou fungovat počítače. Ale ani jeden ze strojů neuživíte solární energií. Naše spotřeba energie? Bavíme se o stovkách megawatthodin,“ přiblížil Palma.

Na začátku výroby musí firma nakoupit hliník a podle požadavku zákazníka do něj při tavení přidávají další kovy a minerály. „Například měď, křemík nebo hořčík. Důležité je, aby slitina hliníku měla požadované parametry. Buď aby byla tvrdá, pevná, nebo obojí. Závěs na kola musí něco vydržet,“ sdělil při procházení výrobní haly finanční ředitel Jan Šípal.

Nejdřív nařezat, pak ohřát

V tavicí peci se při teplotě až 750 °C vše smíchá a výsledkem jsou odlité 7 metrů dlouhé válce, tedy čepy. „Hliník nakupovaný na burze je drahý, proto od zákazníků přivážíme zbytky hliníků, různé špony, piliny... Jednak nám to pomáhá, současně také pomáháme recyklaci. Hliník má obrovskou výhodu, že ho můžete recyklovat stále dokola,“ nastínil Šípal.

Hotové čepy se nařežou a pak se musí ohřát, aby se lépe lisovaly. Dál už se vše upravuje na požadované tvary.

Pro firmu bylo zprvu obtížné najít technicky zaměřené zaměstnance, malšovické pobočce nakonec svým příchodem pomohli pracovníci z hlavního děčínského závodu.

„K nám do Malšovic se dostávají ti nejzkušenější. Nakonec tak nebyl problém je získat,“ vysvětlil Palma.

S hledáním odborníků má obecně problém řada firem v Ústeckém kraji, a to i přesto, že zájemců o zaměstnání je dost. Na konci srpna evidoval úřad práce v regionu 28 781 nezaměstnaných. Jde však většinou o montážní a manipulační dělníky, skladníky nebo nekvalifikované pracovníky.