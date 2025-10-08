Policie na Děčínsku pátrá po ozbrojeném muži. Je podezřelý z loupežného přepadení

  13:33
Policisté na Děčínsku v okolí České Kamenice - Kunratic pátrají po ozbrojeném muži. Ten je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo v dopoledních hodinách v Děčíně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Do pátrání jsme zapojili všechny dostupné hlídky a o součinnost jsme požádali také českolipské kolegy a hasiče Ústeckého kraje se čtyřkolkami a drony,“ informovali policisté na síti X.

Připravujeme podrobnosti.

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Všichni to házíme Babišovi, on zamete. V ghettech se těší na „zlatého Andrejka“

Premium

Mostecké sídliště Chanov, čtvrť Předlice v Ústí nad Labem a obec Bečov nedaleko Mostu. Mají hodně společného. Jsou to sociálně vyloučené lokality, kde letos dorazilo ke sněmovním volbám o dost víc...

Zklamaný lídr SPD. Možný odchod z NATO jsme nevysvětlili dobře, říká Foldyna

„Jednociferný výsledek je jednoznačně za očekáváním a je i zklamáním. Budeme si to muset podrobně vyhodnotit,“ říká lídr SPD v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna. Podle něj SPD nezvládla finále kampaně...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského...

Brabec se vzdal mandátu poslance, zůstane hejtmanem Ústeckého kraje

Exministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) se rozhodl vzdát poslaneckého mandátu. „Nebylo to snadné rozhodnutí. Velice si vážím důvěry, kterou mi voliči ve volbách vyjádřili, ale práce pro...

8. října 2025  11:45,  aktualizováno  12:03

V Litoměřicích špatně sčítali preferenční hlasy. Volička se má obrátit na soud

Preferenční hlasy ve sněmovních volbách výrazně zahýbaly pořadím kandidátů. V Ústeckém kraji díky kroužkování skočili z posledního místa do sněmovny hejtman Richard Brabec (ANO) i starosta České...

8. října 2025  11:42

Policie v Ústí spojí oddělení. Personálně posílíme a budeme pružnější, slibuje

Státní policie připravuje organizační změnu, která se dotkne dvou obvodních oddělení v Ústí nad Labem – Krásného Března a Neštěmic. Nově budou obě lokality spadat pod jedno společné obvodní oddělení...

8. října 2025  8:52

Tunely na D8 se vrátí do provozu, nové technologie zvládly i simulovaný požár

Po několikadenní uzavírce, kterou vyvrcholila rozsáhlá modernizace, se ve středu v 18 hodin znovu otevřou tunely Panenská a Libouchec na dálnici D8. Řidiči tak opět budou moci projet celým úsekem...

7. října 2025  14:22

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

7. října 2025  13:30

Na konci ocasu koukala kost. V Žatci našli zuboženého psa, museli ho utratit

Otřesný případ týrání zvířete řeší kriminalisté v Žatci. V jednom z domů v historickém centru nalezli silně podvyživeného a zanedbaného psa. Jeho stav byl natolik vážný, že veterinářka musela...

7. října 2025  13:22

Korupční kauza exprimátora Hrabáče už měsíce stojí kvůli nedostupným důkazům

Vyšetřování případu údajné korupce a machinací s veřejnými zakázkami, ve kterém je trestně stíhán i exprimátor Chomutova Marek Hrabáč (dříve ANO), se zaseklo. Kriminalisté se ani po více než roce...

7. října 2025  12:37

V Lovosicích bude opět fungovat rentgen, ordinace má otevřít ještě letos

Ještě letos by mohla být v Lovosicích opět k dispozici rentgenologická ordinace. Původní byla uzavřena koncem roku 2020, protože její vybavení už bylo zastaralé. Město nyní ve spolupráci s Krajskou...

7. října 2025  9:20

Výměny mohou přijít, nevylučuje Hrubý. Ocampo a nároďák? Byl tam jako v lese

V minulosti už po dvou porážkách na úvod ligové sezony sahal do týmu, letos byl šéf ústeckých basketbalistů Tomáš Hrubý trpělivější. „Asi stárnu,“ rozesmál se známý bouřlivák. „Ale na rovinu můžu...

7. října 2025  8:42

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice změnily rituály a utekly dnu

Ušmiknutý Nyarkův copánek, na hlavě trenéra kšiltovka. Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Víkendovou bitvu na...

6. října 2025  17:01

Stockholmský syndrom na severu. Snad země nedopadne jako Ústí, říká lídr SPOLU

Ústecký kraj zůstal věrný ANO. Hnutí tu získalo bezmála 45 procent hlasů. Koalice SPOLU s 15,4 procenta tu naopak ztratila, přesto její jednička na kandidátce, Michal Kučera z TOP 09, říká, že...

6. října 2025  12:51

Mačetou kamarádovi málem usekl prst. Oslava návratu z vězení ze zvrtla v bitku o ženu

Hodně nepovedenou oslavu návratu z vězení zažil minulý týden pětatřicetiletý muž z Teplic. V garáži v centru města se pohádal s kamarádem, který ho nakonec napadl mačetou. Oba byli silně opilí....

6. října 2025  10:39

