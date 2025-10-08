Policie na Děčínsku pátrá po ozbrojeném muži. Je podezřelý z loupežného přepadení

„Do pátrání jsme zapojili všechny dostupné hlídky a o součinnost jsme požádali také českolipské kolegy a hasiče Ústeckého kraje se čtyřkolkami a drony,“ informovali policisté na síti X.
Připravujeme podrobnosti.
„Do pátrání jsme zapojili všechny dostupné hlídky a o součinnost jsme požádali také českolipské kolegy a hasiče Ústeckého kraje se čtyřkolkami a drony,“ informovali policisté na síti X.
Připravujeme podrobnosti.
Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...
Mostecké sídliště Chanov, čtvrť Předlice v Ústí nad Labem a obec Bečov nedaleko Mostu. Mají hodně společného. Jsou to sociálně vyloučené lokality, kde letos dorazilo ke sněmovním volbám o dost víc...
„Jednociferný výsledek je jednoznačně za očekáváním a je i zklamáním. Budeme si to muset podrobně vyhodnotit,“ říká lídr SPD v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna. Podle něj SPD nezvládla finále kampaně...
Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....
Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského...
Exministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) se rozhodl vzdát poslaneckého mandátu. „Nebylo to snadné rozhodnutí. Velice si vážím důvěry, kterou mi voliči ve volbách vyjádřili, ale práce pro...
Preferenční hlasy ve sněmovních volbách výrazně zahýbaly pořadím kandidátů. V Ústeckém kraji díky kroužkování skočili z posledního místa do sněmovny hejtman Richard Brabec (ANO) i starosta České...
Státní policie připravuje organizační změnu, která se dotkne dvou obvodních oddělení v Ústí nad Labem – Krásného Března a Neštěmic. Nově budou obě lokality spadat pod jedno společné obvodní oddělení...
Po několikadenní uzavírce, kterou vyvrcholila rozsáhlá modernizace, se ve středu v 18 hodin znovu otevřou tunely Panenská a Libouchec na dálnici D8. Řidiči tak opět budou moci projet celým úsekem...
Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...
Otřesný případ týrání zvířete řeší kriminalisté v Žatci. V jednom z domů v historickém centru nalezli silně podvyživeného a zanedbaného psa. Jeho stav byl natolik vážný, že veterinářka musela...
Vyšetřování případu údajné korupce a machinací s veřejnými zakázkami, ve kterém je trestně stíhán i exprimátor Chomutova Marek Hrabáč (dříve ANO), se zaseklo. Kriminalisté se ani po více než roce...
Ještě letos by mohla být v Lovosicích opět k dispozici rentgenologická ordinace. Původní byla uzavřena koncem roku 2020, protože její vybavení už bylo zastaralé. Město nyní ve spolupráci s Krajskou...
V minulosti už po dvou porážkách na úvod ligové sezony sahal do týmu, letos byl šéf ústeckých basketbalistů Tomáš Hrubý trpělivější. „Asi stárnu,“ rozesmál se známý bouřlivák. „Ale na rovinu můžu...
Ušmiknutý Nyarkův copánek, na hlavě trenéra kšiltovka. Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Víkendovou bitvu na...
Ústecký kraj zůstal věrný ANO. Hnutí tu získalo bezmála 45 procent hlasů. Koalice SPOLU s 15,4 procenta tu naopak ztratila, přesto její jednička na kandidátce, Michal Kučera z TOP 09, říká, že...
Hodně nepovedenou oslavu návratu z vězení zažil minulý týden pětatřicetiletý muž z Teplic. V garáži v centru města se pohádal s kamarádem, který ho nakonec napadl mačetou. Oba byli silně opilí....