Děčínská kasina postupně skončí, zákaz začne platit už v prosinci

„O kolik korun to bude a naopak, kolik peněz se městu tímto krokem vrátí, lze nyní těžko říci. Museli bychom vyčíslit škody způsobené patologickými hráči, tedy přidat například náklady na městskou policii,“ řekl primátor Jaroslav Hrouda (ANO).

„Podle hrubého odhadu tímto krokem naopak ušetříme minimálně dvojnásobek. A to nezahrnuje poškození společnosti průvodními negativními jevy jako kriminalita, závislost na hře, drogy...,“ podotkl primátor.

„Zákazem plníme i sociální roli, protože se zde schází ti, kdo mají vysoké procento přestupků i trestných činů. Je zde naděje, že každý rok nebudou přibývat noví a noví hráči, kteří devastují své rodiny,“ dodal Hrouda.

Děčín bojuje s hazardem několik let. Ze začátku radnice přišla s kontrolami heren, jejich postupným zavíráním, ale i vyplácením části dávek notorickým hráčům ve stravenkách. Před třemi lety město pak všechny herny zakázalo a povolilo jen zmíněných osm kasin.

Nyní všechny stejně jako například Chomutov zakázalo. V Mostě takový zákaz neprošel, nyní platí v 17 ulicích a v ghettu Chanov či čtvrti Velebudice. Naopak v Ústí nad Labem se hazard provozuje na více než 100 místech a město chce tento počet snížit na 10 kasin, rájem hazardu jsou nadále i Teplice, kde je více než 20 kasin.

Poslední kasino se Děčíne zavře v květnu roku 2022

Naráz však všechna kasina 6. prosince neskončí, budou se zavírat postupně podle toho, jak budou končit vydané licence. Poslední se tak zavře v květnu roku 2022. Nejvíce z nich ovšem skončí v průběhu 12 měsíců. Pro zákaz kasin hlasovala i opozice.

„Jsem velmi rád, že zde herny skončí. Hazard zničil městskou část Podmokly. Kvůli hrazdu se z centra města odstěhovala řada lidí, protože kolem kasin se pohybovali gambleři, prodavači narkotik,“ přiblížil opoziční zastupitel Petr Zdobinský (Piráti).

„Zejména mladé rodiny nechtěly, aby se v těchto místech pohybovaly jejich děti. Došlo zde k výměně obyvatel, centrum je zničené. Tento krok je naděje, že by se zde život mohl vrátit do starých kolejí,“ doplnil Zdobinský.

Argumentem proti rušení povolených heren často bývá, že začnou vznikat ty nelegální. I vedení Děčína to předpokládá.

„Budeme je muset vyhledávat a snažit se je odstraňovat,“ sdělil primátor.

Krásné kasino pro bohaté a slušné lidi by primátor přivítal

Naopak Zdobinský se černých heren nebojí. „Je zde policie i strážníci, aby nevznikaly. To bychom se pak mohli strašit vším možným, co vznikne, když něco zakážeme. Jsem přesvědčen, že policejní složky se tím budou zabývat,“ zmínil opoziční zastupitel.

Podle primátora nový zákaz nemusí znamenat, že kasina z města zmizí definitivně.

„Slušná kasina ve světě i Česku jsou a chodí do nich hráči, kteří neobtěžují své okolí. Za dva tři roky situaci vyhodnotíme a budeme diskutovat, zda najdeme cestu, která by zde umožnila třeba jedno krásné kasino, které by přilákalo bohaté a slušné lidi,“ dodal Hrouda.