Otec ubližoval kojencům, jedno z dětí zemřelo. Odsedí si 11,5 roku

  17:12
Odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil ve středu trest vězení na 11,5 roku muži z Děčína, jenž podle obžaloby způsobil těžká zranění svým dvěma dětem v kojeneckém věku. Jedno z dětí zemřelo, druhé se zotavovalo několik týdnů v nemocnici. Muž před ústeckým krajským soudem projevil lítost, uvedl, že péči o děti nezvládl. Rozhodnutí je pravomocné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obžaloba kladla muži za vinu, že neúměrnou silou manipuloval s několikaměsíčními dvojčaty, opakovaně s nimi třásl. Tupého násilí užíval vůči dětem opakovaně, utrpěly mnohačetná poranění.

Vážných zdravotních následků plynoucích z nepřiměřeného zacházení si přitom podle obžaloby i soudu musel být jejich otec vědom.

Muž před ústeckým soudem uvedl, že se o děti chtěl starat, získal novou práci. Kvůli bolestem ale bral léky a do práce chodit nemohl, docházel na různá vyšetření. Stres a špatný spánek se pak podle něj odrazily na péči o děti, kterou nezvládl.

Za ubližování kojencům uložil soud otci 11,5 roku. Jedno z dvojčat nepřežilo

Jeho obhájce v závěrečné řeči v únoru řekl, že muž nevěděl, co může dětem zacházením způsobit. Žalobkyně muži u krajského soudu navrhovala 12 let vězení, proti verdiktu se neodvolala.

Otec ubližoval kojencům, jedno z dětí zemřelo. Odsedí si 11,5 roku

Trenér Ústí: Američany překvapilo, že náš basket je tvrdší než na univerzitě

Zatímco hráči si užívali dovolenou, trenér ústeckých basketbalistů Tomáš Reimer usedl před obrazovku a koukal na zápasy potenciálních amerických posil. V součtu to vydalo na telenovelu. „Než někoho...

23. září 2025  17:44

Jsem pro euro, ale převod z koruny musí být pohlídán, říká jednička Starostů

Robert Holec, šestatřicetiletý starosta Dolní Poustevny na Děčínsku, je lídrem Starostů a nezávislých v Ústeckém kraji pro sněmovní volby. Dosluhující vládu chválí za odvahu zavést konsolidační...

23. září 2025  16:42

