K sanitce člunem, za auty vlakem. Labe znovu odřízlo Dolní Žleb od světa

Manželé Straussovi bydlí v Dolním Žlebu od roku 1955. Devětasedmdesátiletá paní je čiperná, ale pán, jemuž je přes osmdesát, se zrovna pohybuje jen o francouzských holích.

Jejich dům je na konci obce. I silnici, která k nim vede od dalších žlebských domů, zaplavilo Labe. A od světa je „odřízlý“ i celý Dolní Žleb.

Straussovi velkou vodu příliš neprožívají, jsou zvyklí. Okolí se ale modlí, aby se jim nic nestalo. To by pak nastal poplach a záchranáři by museli vymýšlet, jak je dostat k sanitce přes Labe. Jiná cesta z Dolního Žlebu totiž aktuálně není, silnice je zatopena a vlak na náspu by mohl být v případě problémů pomalý.

Dolní Žleb, obec o 130 lidech, je totiž jednou z mála v Česku, kterou aktuální velká voda oddělila od světa. Dostat se sem je možné jen vlakem. Zažeňme ale myšlenky na neštěstí, manželé Straussovi, jsou v klidu. „O víkendu přijede vlakem vnuk z Prahy, pomůže se dřevem, dcera je v Děčíně,“ říká paní.

Právě jim sousedka, která dorazila z Děčína, přinesla léky, dojela poledním vlakem, do Žlebu a pak dál na Rumburk jezdí každou hodinu. „Po svátcích jsem zavolala panu primátorovi, že jsem si mohla do Děčína dojet nakoupit naposledy 23. prosince. Když na konci minulého týdne trochu opadla voda, že bych čekala, že silnici přívozu někdo vyčistí. Slíbil mi, že to zařídí. Hasiči silnici omyli a po svátcích jsem mohla jet do Děčína na nákup,“ vypráví paní Straussová. Už tři dny je ale silnice zase pod vodou.

Je to normální a otravný

Kvůli tomu je tady velký problém taky třeba s odvozem odpadků. Nádoby začínají přetékat.

„My jsme zvyklí, povodeň nás neohrožuje, spíše otravuje,“ říká asi dvacetiletý muž, který s námi do Dolního Žlebu cestuje vlakem.

„Jo, velká voda je tady normální věc, je to prostě otravný, ale co se dá dělat. Povodeň? Prosím vás, vždyť to tady právě není ani dvouletá voda,“ vypráví další cestující.

Ne že by místní byli nějací drsňáci, jen jsou opravdu zvyklí a vědí, že by problémy přijít mohly, kdyby se někomu udělalo zle. Mezi Vánoci a Silvestrem z nedaleké Čertovy vody, což je obec mezi Dolním a Prostředním Žlebem, vrtulník vynášel nemocnou paní.

A po Novém roce museli místní dopravit k rozvodněnému Labi starší ženu, které se udělalo nevolno. Na břehu hučící sto metrů široké řeky si ji převzali hasiči a převezli člunem na druhou stranu, kde už čekala sanita, která pak zamířila k děčínské nemocnici.

Řada místních při očekávání vyšší hladiny Labe odvezla svoje auta do zhruba 10 kilometrů vzdáleného Děčína.

Dolní Žleb je „odřezáván od světa“ velkou vodou pravidelně, v pátek v poledne byl ještě průjezdný Prostřední Žleb, ale děčínská radnice se chystala i tuto cestu uzavřít. Stalo se tak nakonec před druhou odpolední. Na kolejích pro jistotu nechala přistavit pohotovostní vlak. Ale podle všeho nebude potřeba.

Ostatně i manželům Straussovým hasiči nabídli, že by jim případně pomohli čerpat vodu ze sklepa, ten je ale aktuálně suchý. Straussovi vědí, že problém by jim voda nadělala jen v případě, že by byla hladina ve výšce nad sedm metrů. A tam se podle prognóz nedostane.

Na dolním Labi platí třetí stupeň povodňové aktivity, tedy ohrožení a hladina dál stoupá. Český hydrometeorologický ústav očekává kulminaci v sobotu ráno. V pátek po poledni byla v Děčíně hladina ve výšce 583 centimetrů. Pro srovnání - při rozsáhlé povodni v roce 2002 byla hladina ve výšce bezmála 12 metrů. Běžný stav hladiny Labe v Děčíně je kolem dvou metrů. První stupeň, bdělost, se vyhlašuje při čtyřech metrech.

V Děčíně je kvůli povodni zavřená městská knihovna a mimo provoz je i informační centrum. Na části cyklostezky u Labe není umožněn přístup.

V Ústí nad Labem naopak proti čtvrtku fungovala protipovodňová vana, tedy hrází krytá silnice na nábřeží. Hasiči jsou v pohotovosti, kdyby bylo nutné z protipovodňové ochrany odčerpat vodu.