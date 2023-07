K bílýmu si to nedovolíš, útočí na plavčíky v Děčíně. Město najme ostrahu

„Třeba jeden z návštěvníků jezdil mezi lidmi u bazénu na kole, čímž samozřejmě ohrožoval ostatní. Když ho zaměstnanec upozornil, že tam jezdit nesmí, byl velmi vulgární, došlo i na strkanici. Musela být přivolána městská a následně i státní policie,“ popisuje událost z posledních dní náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká (Volba pro Děčín), která se zabývá sociální problematikou.

Vedení města proto po mnoha slovních a někdy i fyzických napadeních personálu ze strany návštěvníků vyhodnotilo situaci jako neúnosnou.

„Když někdo porušuje návštěvní řád, je vulgární, agresivní nebo nevhodným chováním obtěžuje ostatní, může to být kvalifikováno jako přestupek, za který náleží pokuta až do výše 10 tisíc korun. Využijeme i další zákonný institut, takzvané omezující opatření,“ dodává Lehká s tím, že jde o zákaz vstupu do aquaparku až na rok. Jakým způsobem chce radnice tento zákaz kontrolovat, nechtěla Lehká specifikovat.

Kvůli neukázněným lidem ubývají aquaparku návštěvníci, protože se na místě necítí bezpečně. „O víkendech, kdy je návštěvnost nejvyšší, jsou posílené hlídky strážníků, kteří na pořádek dohlížejí spolu se zaměstnanci aquaparku, Chceme dát všem jasně najevo, že nevhodné chování trpět nebudeme,“ poznamenává Lehká.

Navíc si Děčínská sportovní, která je příspěvkovou organizací města a provozovatelem aquaparku, najme bezpečnostní agenturu, což nebude podle ředitele společnosti Igora Bayera nijak jednoduché.

„U nás často dochází ke slovnímu napadání i fyzickým útokům. Potřebujeme proto ochranku, která se nebude bát zakročit, když do nich někdo půjde fyzicky,“ vysvětluje Bayer s tím, že ochranku bude společnost platit ze svého rozpočtu.

Kolem hřiště ostnatý drát

„Pořád se nám zvyšují náklady na provoz, museli jsme například na plot kolem hřiště na beachvolejbal přidat ostnatý drát. Určitá skupina lidí se chtěla vyhnout placení vstupného a lezla přes plot. Je to nepříjemné, ale děláme z areálu téměř nedobytnou pevnost,“ řekl ředitel.

Nepříjemné zkušenosti s nevychovanými lidmi má také děčínský plavčík Ladislav Faltin. „Mě nebudeš buzerovat a řvát na mě! Táhni ode mě, ty zas… rasisto, k bílýmu by ses takhle nechoval. Pojď ven, si to tam vyřídíme na férovku,“ vylíčil MF DNES, co v práci často slýchává.

Služeb bezpečnostní agentury využívají na obou koupalištích i Městské služby v Ústí nad Labem. „Chceme dát návštěvníkům jasný signál, že provozní řád musejí dodržovat. Kdo to nechce respektovat, ať se jde koupat někam k rybníku,“ říká Tomáš Vohryzka, ředitel Městských služeb.

Vedle drobných přestupků přibývá i drobných krádeží. „Když si někdo vezme z mrazáku u stánku tři zmrzliny a tvrdí, že má jenom jednu a obsluze vyhrožuje fyzickým napadením, pomůže jenom ochranka nebo strážníci,“ míní Vohryzka.