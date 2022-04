Děčín za desítky milionů vylepší akvapark, zvětší a zakryje venkovní bazén

„Záměrem je, aby měl bazén místo dnešních 50 krát 21,5 metru rozměry 50 krát 25 metrů a šel využít pro sportovní disciplíny a závody podle norem,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Pošta (Volba pro Děčín).

Zastřešení bazénu pak poskytne prostor trénování i soutěžení i v zimním období a zároveň uvolní vnitřní bazén, který tak bude plně k dispozici veřejnosti.

Upravit by se podle plánů radnice měla i saunová část. „Na patře, kde je současné wellness, by se to zmodernizovalo a vznikl by saunový svět. Byla by tam i pára,“ přiblížil ředitel akvaparku Igor Bayer.

Dvě investice začnou už zanedlouho. Ve vnitřní části akvaparku se opraví dlažby, práce mají trvat 3,5 měsíce. A ve venkovní části vznikne ještě během jara skluzavka. „Měli bychom ji instalovat do otevření sezony, tedy do začátku května. Je to investice asi za dva miliony,“ řekl Bayer.

V budoucnu by pak podle něj mohl pro rodiny v části, kde je hřiště na plážový volejbal, vzniknout tzv. spray park, tedy hřiště se skluzavkami, prolézačkami a vodními prvky.

Rada města už také souhlasila s instalací fotovoltaických panelů nejen na střechu akvaparku, ale také na blízkou základní školu a zimní stadion. Tvoří se také projekt na využití odpadní vody.

Akvapark v Děčíně v průměru navštíví zhruba 150 tisíc lidí ročně, rekord je 280 tisíc návštěvníků. Podle Bayera jde o nejnavštěvovanější plavecký areál v okrese.