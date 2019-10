Vězeň Rath bude pracovat v nemocnici, neslo se mezi lékaři. Šlo by to stěží

V půl šesté ráno budíček, třikrát denně jídlo a dvakrát denně vycházka. Večerka v půl desáté. Dvakrát týdně nárok na teplou sprchu a jednou měsíčně nárok na tříhodinovou návštěvu blízkých.

Tak vypadá režim bývalého poslance a středočeského hejtmana Davida Ratha ve vazební věznici v Teplicích.

Odpykává si tam sedmiletý trest za korupci a kromě něj musí ještě uhradit pokutu deset milionů korun. Pokud ji nezaplatí v době výkonu trestu, hrozí mu dalších dva a půl roku za mřížemi.

Jeden z momentálně nejznámějších českých trestanců se nechal před nástupem za mříže slyšet, že by se tam rád věnoval své profesi, tedy práci lékaře.

Novinářům sdělil, že k nástupu do věznice dostal pokyn, aby si s sebou zabalil doklady o profesní způsobilosti. Odsouzený sice nemůže vykonávat ve vězení práci lékaře, může však působit pod dozorem vězeňského lékaře jako zdravotník.

Někteří tepličtí vězni odcházejí za prací i ven, většinou na úklid

Osazenstvo teplické věznice do práce chodí běžně. „Část vězňů je zaměstnána uvnitř objektu, například v kuchyni či ve skladech. Věnují se úklidu a podobně,“ vysvětlil mluvčí věznice Michal Kruťa.

„Někteří pak odcházejí za prací ven, například do školek, škol, ale i soukromých subjektů. Vždy se jedná o pomocné práce, například s úklidem či stěhováním,“ dodal Kruťa.

Že by však konkrétně Rath mohl vykonávat mimo věznici práci lékaře, mluvčí zapochyboval: „Taková praxe prozatím z minulosti není známá, ale zcela vyloučit to asi nemůžeme.“

Mezi lékaři na Teplicku v posledních dnech dokonce kolovaly spekulace, že by Rath mohl v rámci výkonu trestu působit v duchcovské nemocnici.

„Mě osobně by to nedráždilo. Není to žádný vrah nebo násilník, není nebezpečný svému okolí. V nemocnici by mu navíc těžko někdo dal úplatek,“ pousmál se starosta Duchcova Zbyněk Šimbera této myšlence.

Nejen nemocnice, také vězeňská služba má málo lékařů

Ředitel nemocnice Jaroslav Míč ale tyto úvahy rázně vyvrátil. „S nikým jsme o tom nekomunikovali. Teplická věznice je vazební, takže je pravděpodobné, že pana Ratha někam pošlou. Navíc i vězeňská služba má málo lékařů, takže si ho jistě s radostí zaměstnají sami,“ sdělil.

Připustil, že teoreticky by Ratha klidně zaměstnal. „Asi by bylo lepší, kdyby se věnoval tomu, co umí, než aby někde hrabal listí,“ podotkl.

Zda Rath zůstane v Teplicích i v dalších měsících, zatím není jasné. Rozhodnout o tom musí ředitel věznice.

„Je to záležitost nástupní procedury, která trvá obvykle zhruba měsíc. Pak se rozhodne, jestli zůstane, nebo odcestuje jinam,“ prozradil mluvčí věznice Michal Kruťa.

Teplická věznice slouží i jako vazební věznice. Má kapacitu 81 míst pro vězně a dalších osmdesát pro vazebně stíhané. V minulosti tam byl z Pankráce přesunut například soudce Ondřej Havlín odsouzený za korupci a ovlivňování případů.

Na stejném místě si pak odpykával trest i bývalý senátor ODS Alexandr Novák, který byl odsouzený za přijetí úplatku.