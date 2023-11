Trest za vlastnictví. Vyšší daň z nemovitosti města nevítají, sepsala výzvu

V řadě měst Ústeckého kraje panuje nespokojenost kvůli zvýšení daně z nemovitosti, jak ho v konsolidačním balíčku schválila Sněmovna. A to i přesto, že by radnice navýšením mohly získat více peněz do rozpočtů, protože jim má zůstat 100 procent vybraných peněz. Balíček, který nyní míří k podpisu prezidentovi, sazbu navýší zákonem.