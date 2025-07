Dva domy, sto zásahů policie. Ústí zkusí trestat přísun problémových vyšší daní

Krajská metropole zvyšuje daň na maximum u problémových objektů. Jde o domy, k nimž často vyjíždí policie, úředníci řeší přestupky a v jejich okolí se hromadí nepořádek, který musí radnice na své náklady likvidovat.

Magistrát navýšil daň z nemovitosti u devíti konkrétních domů v městských čtvrtích Krásné Březno a Neštěmice. Změna místního koeficientu na nejvyšší možnou hodnotu 5 získala podporu zastupitelů napříč politickým spektrem.

Nemovitosti jsou podle úřadu spojené s výskytem sociálně patologických jevů. Zároveň představují zvýšenou finanční zátěž pro město v oblastech veřejného pořádku, údržby a komunálních služeb. „Máme s těmito objekty mnohem vyšší náklady na údržbu čistoty a pořádku. Často tam vyjíždí policie, strážníci, hasiči,“ popsala starostka městského obvodu Neštěmice Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Zvýšení daně vnímá jako nutný krok. „Tonoucí se stébla chytá. Situace u některých domů je tak kritická, že snad alespoň částečně potrestáme vlastníky, kterým je stav naprosto lhostejný, a získáme zpět alespoň část financí, které vynakládáme na údržbu,“ zmínila. Jak vysokou částku tímto krokem město do rozpočtu získá, není jasné.

Tomková uvedla, že majitelé do těchto domů stěhují problémové lidi ze sociálně slabých vrstev a následné problémy neřeší. „Majitelé vědí, že tam jsou potíže, vidí ten nepořádek. Přestože jsem je opakovaně upozorňovala, následky chování jejich nájemníků jdou za námi,“ dodala.

K těmto domům často vyjíždí policejní složky. Například ke dvěma sousedícím bytovým domům v ulici Sibiřská s přibližně 150 nájemníky, jejichž počet se průběžně mění, strážníci v letech 2023 a 2024 vyjížděli zhruba stokrát. Státní policie tam řešila za posledních pět let přes dvacet trestných činů a osm desítek přestupků. Hlavní potíže jsou s majetkovými trestnými činy, s drogovou kriminalitou a narušováním občanského soužití, za nímž stojí hlavně alkohol, uvedl magistrát.

Majitelé nemovitostí mohli návrh na zvýšení poplatku rozporovat. Ovšem na magistrát nedorazila žádná připomínka.

Není to poprvé, co magistrát daň zvýšil u konkrétních domů. Už od letošního roku platí vyšší místní koeficient daně třeba pro bývalý hotel Máj, který dlouhodobě chátrá, a také pro některé bytové domy ve Sklářské ulici v Předlicích.

Žatec, jehož chmelařské památky a okolní krajina s chmelnicemi jsou zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, také zvedne daň z nemovitosti na nejvyšší možnou hodnotu. Opatření se týká více než třiceti budov v historickém centru města, které jsou v zanedbaném stavu. Zvýšení dopadne také na domy, v nichž bydlí problémové skupiny nájemníků.

„Tyto domy dlouhodobě neplní svou funkci. To znamená, že jsou v žalostném stavu či jsou to nemovitosti s problematickými nájemníky, kteří město spotřebovávají,“ sdělil starosta Radim Laibl (ANO).

Tady proti návrhu podali námitky tři vlastníci. Postup radnice označili za diskriminační. „Tohle je zásah do vlastnického práva. Jestli někdo nechá nemovitost chátrat, má to přece řešit stavební úřad, ne zvýšená daň z nemovitosti. Je to nesmyslný návrh, který spíš podřezává snahu s tím něco dělat,“ přiblížil jeden z nich Martin Šmíd. Zmínil, že řada vlastníků nemá na rekonstrukci svých objektů peníze.

Podle kritiků by opatření mělo spíš cílit na obchodní centra produkující odpad a zvyšující kamionovou dopravu nebo „špinavé“ průmyslové podniky.

Radnice chce přimět vlastníky, aby domy opravili, či aby změnili strukturu nájemníků. „Jsme ochotni koeficient u konkrétní nemovitosti snížit, pokud majitelé budou s městem spolupracovat,“ upozornil Laibl.

To Děčín zvedne daň plošně, tedy všem majitelům nemovitostí, a to na koeficient 2. Pro vlastníky bytů a rodinných domů to znamená nárůst o stovky až tisíce korun ročně, v závislosti na velikosti jejich majetku. Podstatně více si připlatí majitelé rozsáhlých průmyslových areálů.

Navýšení má přinést do městské kasy kolem 100 milionů korun. „Potřebujeme další finanční zdroje, abychom mohli udržet a zlepšovat městskou infrastrukturu,“ zdůvodnil primátor Jiří Anděl (ANO) na červnovém jednání zastupitelstva.

Někteří zastupitelé se však se zvýšením neztotožnili. „Zvyšování daně z nemovitosti by mělo být až to poslední. Nejdřív bychom měli hledat, kde snížit výdaje,“ namítl zastupitel Martin Kubš (ODS).