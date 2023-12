Statiku největšího mostu na D7 testují plně naložené náklaďáky, váží 192 tun

Testovací zátěž obstarává šest plně naložených nákladních vozidel, každý o hmotnosti 32 tun. Řidiči je zaparkovali do dvou řad za sebou na předem vyznačená místa, která se v průběhu měření mění. Hodnoty zaznamenává několik měřicích čidel.

„Celkem tu máme zatížení 192 tun. Pokud vyjde zkouška dobře, tak bude most bezpečný k uvedení do provozu,“ popsal hlavní stavbyvedoucí Alexandr Chudík s tím, že takového zatížení by nedosáhla ani běžná kolona automobilů.

Naměřené hodnoty experti porovnají s teoretickými odbornými výpočty. „Pokud by zkouška nevyšla, budeme zjišťovat proč. Že by se to mohlo stát, nepředpokládám,“ ujistil Chudík.

Most přes Smolnické údolí měří 175 metrů na délku a má výšku 16,5 metru. Při jeho budování se museli stavaři vypořádat s několika komplikacemi.

„Při zakládání mostu jsme narazili na starý náhon od chlumčanského mlýna a muselo se tak změnit pažení kolem základů. Další překážkou byl i technický stav budovy mlýna, kdy jsme nesměli vyvolat chvění, aby nedošlo k jejímu zřícení,“ vyjmenoval některé zádrhele stavební dozor Karel Tittelbach.

Most je součástí nového 4,5 kilometru dlouhého dálničního úseku, jehož vyhotovení vyjde zhruba na 1,7 miliardy korun. Stavět se začal na jaře loňského roku. Řidiči se po něm svezou za několik dní. Pokud zatěžkávací zkoušky mostu dopadnou dobře, Ředitelství silnic a dálnic dopravu pustí mezi 18. až 20. prosincem.

Ovšem s dopravním omezením musejí řidiči počítat ještě několik dalších měsíců. Konkrétně na tomto mostě bude možný provoz pouze v jedné polovině kvůli dokončení dalších stavební prací. Kompletní zprovoznění bez omezení je v plánu v polovině příštího roku.

Celá dálnice D7 z Prahy do Chomutova by měla být podle současného plánu hotova v roce 2028. V Ústeckém kraji zbývá dodělat ještě pětikilometrovou část u Postoloprt, která se má začít budovat v letech 2026 až 2028.

V příštím roce plánuje Ředitelství silnic a dálnic zahájení stavby dalších tří úseků D7 ve Středočeském kraji. Letos v září byl dokončen a otevřen dálniční úsek kolem Loun.