Dálnici D8 na Ústecku blokuje série nehod, směr na Prahu stojí

První nehoda se stala na 55. kilometru. Hasiči provádějí protipožární opatření.
Řidiči musí počítat s komplikacemi. Dálnice je uzavřená mezi exitem Řehlovice a exitem Bílinka na Ústecku ve směru na Prahu.
Hasiči museli vyprostit jednoho člověka. U nehody zasahují také policisté a záchranáři. Jeden člověk je středně vážně zraněný.
Na namrzlé dálnici D8 se stalo ráno několik dopravních nehod. Další vozidlo havarovalo na 53. kilometru ve směru na Prahu. „Pravděpodobnou příčinou byla nepřizpůsobená rychlost namrzlé vozovce,“ napsala policie na sítí X.
Podle webu dopravniinfo.cz bude dálnice uzavřena ve směru na Prahu minimálně do 10:50. Policisté řidiče odklání na jiné trasy.