Na D8 byly uzavřené tunely. Policisté vyváděli z kolon kvůli horku auta s dětmi

„Krátce před 12. hodinou došlo z důvodu technického problému k uzavření obou tunelů Panenská – ve směru na Německo i ve směru z Německa na Prahu na dálnici D8. Tímto žádáme řidiče, aby využili objízdné trasy,“ napsali policisté na síti X.
Hlídky zároveň pomáhaly vyvádět z kolon osobní vozidla, ve kterých cestují děti, a to s ohledem na vysoké teploty. „O dalším vývoji situace budeme informovat,“ doplnila krátce po události policie.
Tunely byly kvůli technickému problému skoro hodinu a půl uzavřené. Bez omezení jsou v provozu od 12:52, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic v hlášení o situaci na dálnici.