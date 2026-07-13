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Na D8 byly uzavřené tunely. Policisté vyváděli z kolon kvůli horku auta s dětmi

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  12:49aktualizováno  13:11

Na D8 jsou uzavřené tunely. Tvoří se kolony. | foto: Policie ČR

Kvůli technickému problému byly na dálnici D8 uzavřeny oba tunely Panenská – ve směru na Německo i ve směru z Německa na Prahu. Policie na místě vyváděla z kolon osobní vozidla, ve kterých cestují děti, a to kvůli vysokým teplotám.

„Krátce před 12. hodinou došlo z důvodu technického problému k uzavření obou tunelů Panenská – ve směru na Německo i ve směru z Německa na Prahu na dálnici D8. Tímto žádáme řidiče, aby využili objízdné trasy,“ napsali policisté na síti X.

Hlídky zároveň pomáhaly vyvádět z kolon osobní vozidla, ve kterých cestují děti, a to s ohledem na vysoké teploty. „O dalším vývoji situace budeme informovat,“ doplnila krátce po události policie.

Tunely byly kvůli technickému problému skoro hodinu a půl uzavřené. Bez omezení jsou v provozu od 12:52, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic v hlášení o situaci na dálnici.

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