„Je to plánovaná odstávka, rozdělená na tři etapy. První proběhla na začátku dubna, poslední je naplánována na začátek října,“ popsal Jiří Ušák, vedoucí odboru dopravní policie Ústeckého kraje.

Po zkušenostech z jara policisté „doladili“ některá dopravní opatření. „Nejčastějším problémem, který jsme na jaře řešili, byly s cisternovými návěsy, které nejsou vybaveny překážkami. Pokud cisterna nebyla úplně plná, při stoupání do kopce nad Telnicí se tekutý materiál přelil na zadní osu návěsu, tím se odlehčila kola tažného vozidla a to začalo na silnici klouzat,“ popsal Ušák.

Podobná situace podle něj také nastávala, když řidiči natankovali plnou nádrž. „Když pak řidič do kopce přeřadil, nafta z nádrže vyšplouchla pod kola, auto začalo klouzat a veškerá doprava se zastavila,“ dodal Ušák.

Po dohodě s krajským úřadem proto policisté nechali povrch na nejkritičtějších místech silnice zbrousit. „Pokud dojde k úniku nafty, auto by mělo být způsobilé kopec vyjet,“ poznamenal policista s tím, že k dispozici bude vyprošťovací hasičské auto, aby v případě potřeby uvízlý vůz odtáhlo.

Ve směru z Německa pak nainstalují u Petrovic na 87. kilometru informační tabule, kterými se rozřadí nákladní a osobní doprava tak, aby Varvažovským kopcem dolů nejezdila přetížená vozidla – silnice je zde strmá a hrozí, že by náklaďáky při sjezdu nemusely dobrzdit.

Objízdné trasy budou vedeny po silnicích II. třídy. Nákladní doprava pojede směrem do Německa od Knínic na Varvažov přes Telnici, dále bude stoupat do kopců k Petrovicím a před příjezdem do obce bude najíždět zpět na dálnici. V opačném směru přijedou kamiony na sjezd u Petrovic, kde je již zmíněná informační tabule navede na Tisou a Libouchec a po I/13 najedou na D8 u Knínic.

Tyto trasy platí pro nákladní dopravu, ostatní motoristé mohou obousměrně využít obě objízdná ramena. Na provoz na objízdných trasách budou na čtyřech místech po celou dobu uzavírky dohlížet policisté, připravena je také jedna střídací hlídka. „Najednou nasadíme na směnu 20 policistů, kteří budou na stanovištích operativně řídit provoz 24 hodin denně,“ vysvětlil Ušák.

Komplikace se dají očekávat v Libouchci a na silnici I/13. Kvůli uzavřené silnici I/62 mezi Ústím nad Labem a Děčínem je tudy vedena objízdná trasa pro veškerou nákladní dopravu a nárazově je provoz velmi silný.

Místo osmdesátky stovka za hodinu

Situaci může na objízdných trasách zkomplikovat i avizované velmi teplé počasí, kdy se budou přehřívat auta i silnice. „Asfalt je pak kluzký a auta mohou mít problém i s přehřátými brzdami,“ zmínil Ušák s tím, že se začátkem prázdnin naroste i turistická doprava.

V případě krizového stavu na objízdných trasách se podle mezinárodní dohody povolí autům nad 7,5 tuny projet do Německa a zpět přes hraniční přechod na Cínovci, kudy to obvykle není možné. Po dobu uzavírky tunelů budou policisté spolupracovat s německými kolegy a informovat je o aktuální situaci na objízdných trasách.

Tunely se uzavřou ve středu 2. července v 8 hodin ráno. Provoz se do jednoho, už opraveného a novými technologiemi vybaveného tubusu, vrátí 9. července.

Po dokončení oprav na podzim letošního roku bude možné projet tunely rychlostí 100 kilometrů za hodinu, dosud jimi mohli řidiči projíždět „osmdesátkou“. Celkové náklady odhadovalo Ředitelství silnic a dálnic před začátkem úprav na 744 milionů korun.