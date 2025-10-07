Tunely na D8 se vrátí do provozu, nové technologie zvládly i simulovaný požár

  14:22
Po několikadenní uzavírce, kterou vyvrcholila rozsáhlá modernizace, se ve středu v 18 hodin znovu otevřou tunely Panenská a Libouchec na dálnici D8. Řidiči tak opět budou moci projet celým úsekem mezi Ústím nad Labem a hranicí s Německem bez nutnosti objížděk. V úterý se na místě uskutečnily závěrečné kouřové zkoušky, při nichž byl simulován požár v tunelu.
V tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 u Ústí nad Labem technici...

V tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 u Ústí nad Labem technici provedli požární zkoušky. (7. října 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

V tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 u Ústí nad Labem technici...
V tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 u Ústí nad Labem technici...
V tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 u Ústí nad Labem technici...
Tunely Panenská a Libouchec na dálnici D8. (7. října 2025)
Rekonstrukce dvou dálničních tunelů trvala od jara letošního roku a proběhla během ní výměna většiny technologií, které po dvaceti letech provozu dosloužily. Práce zahrnovaly modernizaci elektroniky a obnovu vzduchotechniky, odvodnění, požárních uzávěrů či systému měření rychlosti.

V tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 u Ústí nad Labem technici provedli požární zkoušky. (7. října 2025)
V tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 u Ústí nad Labem technici provedli požární zkoušky. (7. října 2025)
V tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 u Ústí nad Labem technici provedli požární zkoušky. (7. října 2025)
V tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 u Ústí nad Labem technici provedli požární zkoušky. Na snímku šéf dopravní policie Ústeckého kraje Jiří Ušák. (7. října 2025)
Nové technologie mají zajistit výrazně vyšší úroveň bezpečnosti, rychlejší reakce dispečinku i lepší podmínky pro zásah složek integrovaného záchranného systému. Celková hodnota projektu dosáhla podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 744 milionů korun.

Poslední dny byly věnovány rozsáhlým testům kamerových systémů, čidel a ventilace, které mají zajistit okamžitou reakci v případě mimořádné události. V úterý se pak v tunelech uskutečnily závěrečné kouřové zkoušky, při nichž ŘSD oznámilo, že Libouchec i Panenská jsou plně připravené na obnovení provozu.

„Navodili jsme situaci požáru v tunelu, což je prakticky nejkritičtější moment. Vyzkoušeli jsme čidla, která okamžitě spouštějí nejen poplach, ale zároveň i bezpečnostní sekvence,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl s tím, že zkouška dopadla velmi úspěšně.

„Kamerový systém rozpoznal požár, čidla jej zaregistrovala a okamžitě odešla informace na dispečerská pracoviště Ředitelství silnic a dálnic i složkám integrovaného záchranného systému,“ popsal.

Kolony kamionů a prostitutky. Zavřená D8 vrátila obce u hranic do „devadesátek“

„Po dvaceti letech provozu, kdy tudy projíždí denně až dvacet tisíc vozidel, jsme připraveni na dalších zhruba dvacet let provozu. Jsme připraveni 8. října od 18 hodin pustit plný provoz,“ doplnil Rýdl s tím, že po znovuotevření se v tunelech Libouchec a Panenská také trvale zvýší rychlostní limit z 80 kilometrů v hodině na rovnou stovku.

„Chceme, aby byl provoz v tunelech maximálně plynulý vzhledem k ostatní dálniční síti a aby nedocházelo ke zbytečným změnám rychlosti. Zároveň jde o snahu sjednotit pravidla v rámci Evropské unie, kde se běžně ve většině dálničních tunelů jezdí stokilometrovou rychlostí,“ uvedl.

Modernizace tunelů si od jara vyžádala několik uzavírek. Doprava byla vedena po objízdných trasách přes Petrovice a Nakléřov na Ústecku. Tyto cesty byly v poslední době výrazně přetížené, zejména kvůli tranzitní dopravě směrem k hraničnímu přechodu. Situaci na objízdných trasách někdy komplikovaly nehody.

