Řidič uháněl po D8 v protisměru, na blikání a troubení nereagoval

Nebezpečný vůz uviděl na D8 také Jiří Szajkowski. Jel stejným směrem jako renault, avšak po správné straně dálnice. Jízdu v protisměru natočil na svůj mobilní telefon a záznam předal také policii.

„Oznámení na linku 158 o autu jedoucím v protisměru jsme přijali několik,“ řekl mluvčí policie Daniel Vítek a popsal průběh události.

„V neděli ráno okolo 6.30 hodin vjel řidič Renaultu Thalia na dálnici D8 do protisměru. Takto ujel zhruba 30 kilometrů a minul několik osobních vozidel,“ upřesnil Vítek s tím, že jízda se obešla bez nehody.

Asi šedesátiletý řidič minul několik sjezdů z dálnice, nereagoval na upozornění ostatních motoristů a stále pokračoval dál směrem na Německo.

„Policejní hlídka ho zadržela po sedmé hodině ranní za tunelem Libouchec,“ doplnil Vítek.

„Případ zatím prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, žádné obvinění však zatím nepadlo,“ podotkl mluvčí policie.

Jedním z důkazních prostředků jsou podle Vítka i kamerové záznamy. „Jak záznamy z kamer v tunelu, tak i z dalších kamer, které jsou na tomto dálničním úseku.“

Za nebezpečnou jízdu v protisměru může jít řidič do vězení. „Pokud by případ skončil u soudu a dotyčný by byl obviněn z obecného ohrožení z nedbalosti, je tam trest odnětí svobody až na dva roky,“ upozornil Vítek. Proč se vůz ocitl v protisměru, objasní až další vyšetřování.